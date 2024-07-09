Премиальные выгоды: за что задержали ректора Балтийского университета

Подозреваемый по делу о растрате 18 млн рублей ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров может быть причастен к другим коррупционным преступлениям, в частности к схемам откатов при заключении договоров подряда , сообщили источники «Известий». Руководителя вуза задержали 9 июля вместе с проектором по экономике и развитию БФУ Еленой Мялкиной. Они подозреваются в присвоении премиальных выплат, которые должны были перечисляться сотрудникам вуза. Эксперты назвали махинации с премированием сотрудников распространенной схемой хищения и не исключили, что фигуранты могут получить условные сроки, если им не будут выдвинуты дополнительные обвинения.

Чужие премии

9 июля правоохранительные органы задержали в Калининграде ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александра Федорова . Его подозревают в присвоении средств и их растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ст. 160 УК РФ).

При обыске дома у руководителя университета изъяли около 700 тыс. рублей наличными, рассказал источник «Известий». В областном СК и региональной прокуратуре сообщили, что Федоров и его заместитель, проректор по экономике и развитию БФУ Елена Мялкина, разработали незаконную схему денежных поощрений подчиненных и таким образом присвоили свыше 18 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, ректор вуза незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. Затем проректор собирала доплаты и передавала их руководителю образовательного учреждения.

Фото: УМВД РФ по Калининградской области

В прокуратуре Калининградской области отметили, что решение о возбуждении дела в отношении Федорова и Мялкиной приняли после проведения оперативно-разыскных мероприятий регионального УФСБ.

Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что Федорова проверяют на причастность и к другим коррупционным преступлениям. Следователи анализируют контракты, заключенные вузом, а также изъяли необходимую для дальнейшего расследования документацию. Другой источник «Известий», знакомый с ситуацией, рассказал, что Федоров мог участвовать в схемах откатов за договоры подряда. Как отмечают собеседники издания, задержание ректора может быть лишь поводом для дальнейшей разработки.

Федоров начал работать в БФУ в 2019 году на должности исполняющего обязанности ректора. В июле 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении его ректором. На сайте университета значится, что Федоров занимает и должность председателя комиссии вуза по противодействию коррупции. Второй фигурант дела об особо крупной растрате Елена Мялкина является членом этого антикоррупционного органа.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Согласно данным Минобрнауки за 2021 год, в собственности Федорова находится земельный участок на шесть соток с домом площадью 255 кв. м, 1/3 доля в квартире площадью 57,2 кв. м, а также автомобиль Volvo V90 Cross Country. А в пользовании — две квартиры — 104 и 32 кв. м. Доход ректора за этот период, исходя из декларации, составил чуть более 4,7 млн рублей.

В БФУ изданию сообщили, что подразделения и службы университета работают в штатном режиме, заверив, что задержание руководителя вуза не скажется на ходе приемной кампании. Также представители вуза отметили, что в ближайшее время министерство науки и высшего образования должно назначить временно исполняющего обязанности ректора.

«Минобрнауки России в курсе задержания ректора БФУ им. И. Канта А.А. Федорова и готово оказывать необходимое содействие следственным органам», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

В июне этого года в Калининграде задержали руководителя Фонда капитального ремонта области Олега Туркина и вменили растрату в особо крупном размере. Но сумму следствие не называло.

Растраты и откаты

Схема с махинациями при назначении руководителями организаций премий сотрудникам достаточно распространена , рассказал «Известиям» адвокат МКА «Закон и право» Александр Бурчук.

— Санкция по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы , — пояснил он. — Однако если подсудимому вменяются несколько подобных преступлений, то суд путем частичного сложения наказаний может назначить и больший срок. Но он должен не превышать более чем наполовину максимальный срок, прописанный в УК.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вместе с тем эксперт отметил, что на практике по делам о растрате в особо крупном размере нередко назначаются условные сроки.

В ряде случаев следователи выходят на подобные преступления после финансовых проверок учреждений, пояснил «Известиям» юрист Виталий Буркин.

— Как правило, проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявляются несостыковки, — сказал он. — Устанавливается, каким сотрудникам выплачивались премии и надбавки, за что они ее получили, а также получили ли вообще. После этого некоторые сотрудники начинают давать показания.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Эксперт подчеркнул, что сейчас, согласно судебной практике, 70–75% обвиняемых по делам о растрате в особо крупном размере получают реальные сроки лишения свободы, а оставшееся приходится на условные.

Одним из самых громких дел о растрате в вузах стало уголовное преследование бывшего директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Игоря Барцица. Его арестовали в декабре 2019 года.

Барцицу, как и Федорову, вменялись махинации с премиями сотрудникам университета. Ущерб по делу составил около 75 млн рублей. Однако Барциц признал вину и отделался условным сроком. Приговор ему вынесли в декабре 2024 года.