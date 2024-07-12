Не всю Ивановскую: двух замов губернатора области отправили в СИЗО

Суд в Иваново арестовал двух заместителей губернатора региона Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина . Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По данным следствия, чиновники долгое время лоббировали интересы коммерческой организации и обеспечили ей право на заключение 22 контрактов по капремонту социальных объектов. Сумма договоров превысила 850 млн рублей, большая часть этих средств распределялась между участниками преступной схемы . По данным источника, сотрудники ФСБ в рамках дела провели обыски у родственников подозреваемых и задержали брата жены Зобнина. О подробностях уголовного дела — в материале «Известий».

Лобби от чиновников

Октябрьский районный суд Иваново отправил в СИЗО на два месяца двух заместителей губернатора Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина по делу о превышении должностных полномочий . В суде чиновники вину не признали, а их защита настаивала на более мягкой мере пресечения .

Заместителя председателя правительства области, руководителя комплекса социальной сферы Ирину Эрмиш оперативники УФСБ по Ивановской области задержали 10 июля. На следующий день та же участь постигла заместителя губернатора региона, руководителя комплекса развития инфраструктуры Ивановской области Сергея Зобнина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Ирина Эрмиш

По данным следствия, обвиняемые обеспечили преимущественное право на заключение 22 госконтрактов с одной из коммерческих организаций . Контракты касались капитального ремонта социальных объектов, а их сумма превысила 850 млн рублей . Значительная часть выделенных средств обналичивалась и распределялась между участниками коррупционной схемы , считают следователи, а во время обысков у фигурантов дела изъяли пачки пятитысячных купюр .

По данным источника «Известий», обыски также прошли у родственников чиновников, на которых могли быть оформлены фирмы-подрядчики , получавшие государственные средства. Собеседник также сообщил, что в рамках дела задержали брата жены Зобнина, якобы руководившего одной из аффилированных чиновникам коммерческих организаций .

Обвинения в пособничестве в превышении полномочий также предъявили Дмитрию Федулову — фактическому собственнику фирмы ООО «Жилстройцентр», фигурирующей в деле . Из базы данных Спарк-Интерфакс следует, что гендиректором компании значится Константин Трофимов. Организация была зарегистрирована в 2016 году и среди прочего занималась работами по госконтрактам, связанными с капремонтом объектов в Ивановской области.

В УФСБ отметили, что сотрудники ведомства проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить связи обвиняемых и иные эпизоды преступлений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Федулов

На кадрах оперативной съемки с обысков по месту жительства обвиняемых видно, что интерьеры квартир и домов выполнены в стиле «тяжелый люкс» с обилием золота, а в гараже одного из фигурантов обнаружили автомобили премиум-класса .

Администрация области по факту произошедшего опубликовала сообщение в своем Telegram-канале.

— Любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться, — говорится в сообщении. — Правительство Ивановской области в координации со всеми ведомствами проводит планомерную работу в этом направлении . Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд.

Ирина Эрмиш занимает пост зампреда правительства Ивановской области с 2014 года, до этого она была начальником Департамента соцзащиты региона. А Сергей Зобнин стал заместителем губернатора области в 2015-м . Ранее он успел побывать на посту главы Приволжского муниципального района Ивановской области, а также работал в различных государственных и коммерческих организациях.

Что грозит обвиняемым

Для раскрытия подобных преступлений оперативники длительное время разрабатывают злоумышленников , рассказал «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев.

— Кроме предполагаемых преступников, оперативники изучают их окружение, и к моменту задержания накапливается достаточно большая доказательная база , — сказал он. — Соучастниками преступления наряду с самими исполнителями признается в том числе пособник . Это тот, кто содействует преступникам советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий преступления либо устранением препятствий. А также тот, кто обещал скрыть преступника, средства, орудия или следы преступления либо предметы, добытые преступным путем.

По словам эксперта, инкриминируемая Эрмиш и Зобнину статья о превышении полномочий, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. При этом минимальный порог наказания составляет три года .

Фото: УФСБ России по Ивановской области

Вместе с тем Алексей Гавришев отметил, что зачастую фактура по таким делам собирается с нарушениями, а обстоятельства дела порой оказываются провокацией оперативных служб. По его словам, сейчас следствие также будет разбираться и в этих вопросах .

Согласно статистике Верховного суда, в 2023 году по делам о превышении должностных полномочий из 486 подсудимых оправдали 19 человек , рассказал «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев.

В случае доказанности вины в суде, наказание Эрмиш и Зобнину и Федулову будет зависеть от тяжести наступивших последствий и роли каждого в совершении преступления , пояснил «Известиям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, для выявления таких преступлений проводится тщательная проверка контрактов, тендеров, бухгалтерских документов и финансовых операций. Это позволяет выявить несоответствия между выделенными средствами и выполненными работами . Также оперативники запрашивают информацию у налоговой и финансовых организаций для получения информации о счетах, транзакциях и связях подозреваемых.