Долговое обстоятельство: за что судят экс-владельца «Азбуки вкуса»

Пресненский суд Москвы 9 июля начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего совладельца торговых сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского. Его обвиняют в мошенничестве со средствами инвесторов на сумму $126 млн. По версии следствия, эти деньги в 2011-2015 годах компания Якубовского взяла у нескольких предпринимателей под высокие проценты якобы на развитие бизнеса и не вернула. Сам бизнесмен вину не признал. Юристы полагают, что Кириллу Якубовскому грозит до 10 лет тюрьмы. В подробностях дела разбирались «Известия».

Поспорили о «Вкусах»

Пресненский суд столицы начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего совладельца «Экспобанка», а также сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского. Бизнесмена обвиняют в хищении вместе с сообщниками средств инвесторов на сумму $126 миллионов.

Сообщниками Якубовского по делу проходят два человека — бывший соучредитель кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, экс-руководитель крупной золотодобывающей компании Petropavlovsk и бывший сенатор от Амурской области Павел Масловский и экс-гендиректор дочерней компании холдинга — «ППФИН Холдинг» — Светлана Безрукова.

Бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, перед судебным заседанием в Пресненском районном суде, 9 июля 2024 года Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По версии следствия, в 2012–2015 годах фигуранты получили от ряда предпринимателей крупные займы на финансирование текущей деятельности V.M.H.Y. Holdings Limited, 25% которой принадлежали Якубовскому. Причем займы, судя по материалам дела, были предоставлены от имени офшорных фирм — всего их в деле фигурирует пять. Осенью 2016 года выплата процентов по займам прекратилась, а деньги так и не были возвращены.

В 2017 году инвесторы пришли к выводу, что средства кипрского холдинга были из него выведены, и обратились в полицию. Они потребовали привлечь совладельцев V.M.H.Y. Holdings Limited к уголовной ответственности. Всего было подано шесть исков на общую сумму $126 млн.

По заявлениям инвесторов следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц. Но весной 2023 года в нем появились фигуранты — Кирилл Якубовский и Светлана Безрукова. Позже обвинение было предъявлено и Павлу Масловскому.

Потерпевшими по делу, помимо кипрских офшоров, были признаны и физические лица. В их числе — экс-советник предправления «Экспобанка» Михаил Вишняков (умер до суда), который вложил в холдинг Якубовского более $40 млн.

Еще одним обвиняемым в деле фигурирует бывший совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка и «Азбуки вкуса» Андрей Вдовин. Он скрылся от следствия за границей и был объявлен в розыск, обвинение в мошенничестве и растрате в особо крупном размере ему предъявили заочно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Якубовского арестовали в апреле 2023 года и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Его имущество на сумму более 4 млрд рублей арестовали. Как сообщали ранее СМИ, речь идет о более чем 400 объектах коммерческой недвижимости, а также сети хостелов в Москве и Санкт-Петербурге.

Через два с половиной месяца после ареста суд смягчил ему меру пресечения и перевел под домашний арест. Однако в феврале 2024 года его снова взяли под стражу за ряд нарушений, в частности, за встречи «с неустановленными лицами». За время следствия в деле накопилось материалов на 51 том. В июне 2024 года они поступили в суд.

Светлана Безрукова была арестована одновременно с Якубовским, но сейчас она находится под домашним арестом. Павла Масловского арестовали в декабре 2023 года. К этому моменту он уже был осужден на пять с половиной лет Басманным судом по другому делу. По текущему делу Масловский проходил сначала как свидетель, но затем его статус изменили на обвиняемого.

Должность зампредседателя правления «Экспобанка» Якубовский занимал в середине девяностых. В 2007 году он стал совладельцем сети кофеен «Кофе Хауз», а в 2008-м — холдинга, владеющего сетью магазинов «Азбука вкуса».

В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хауз» — владельцу «Шоколадницы» Александру Колобову. На тот момент в России работали 226 кофеен сети. В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen и привлек €150 млн инвестиций.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Никого не обманывал…»

Никто из подсудимых не признал вину. По их версии, причиной неплатежей клиентам V.M.H.Y. Holdings стал валютный кризис 2014 года, когда доллар подорожал по отношению к рублю.

Как рассказала «Известиям» адвокат Кирилла Якубовского Виктория Бурковская, защита бизнесмена продолжает последовательно настаивать на его «непричастности к событиям, в результате которых потерпевшие потеряли денежные средства».

— Кирилл Вячеславович никого не обманывал и никаких действий направленных на незаконное присвоение денежных средств не совершал, — сказала она. — Эта история — про людей, которые внесли свои деньги в компанию под 10% годовых в валюте. Это громадные деньги. В 2011 году ни один банк такой процент не давал.

По словам Виктории Бурковской, заключенные с компанией ее подзащитного договоры займа неоднократно продлевались, деньги с огромными процентами выплачивались потерпевшим вплоть до 2016 года. При этом Якубовский вышел из состава учредителей V.M.H.Y. Holdings еще в 2014 году.

Адвокат обратила внимание, что до 2022 года никто из потерпевших, чьи компании зарегистрированы в недружественной юрисдикции — Виргинский островах (Великобритания), не указывал на Якубовского как на возможного виновника преступления. Сам же Якубовский с 2017 года проходил по делу в качестве свидетеля и в этом статусе приезжал на допросы.

Суд по делу бывшего совладельца «Кофе хауз» и «Азбуки вкуса» Якубовского. 9 июля 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Он представлял следствию огромное количество документов, не скрывался, за границу не уезжал, — подчеркнула адвокат.

По мнению защиты, следствие не приобщило к делу ряд важных экспертиз. В частности, экспертизу телефонных переговоров Якубовского, которая установила, что после 2014 года обвиняемые друг с другом не общались. Сомнительным, с ее точки зрения, остается и размер ущерба. По ее мнению, он исчислен без учета того, что потерпевшие в рамках разных процессов, в том числе, арбитражных уже получали свои компенсации, о чем есть соответствующие судебные акты.

Десять вместо пяти

Несмотря на то, что все вероятные сообщники Якубовского и он сам являются коммерсантами, их привлекли к ответственности за мошенничество, не связывая его с предпринимательской деятельностью (ч.4 ст. 159 УК РФ), отметил партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов.

По его словам, с декабря 2012 года по июнь 2016 года в Уголовном кодексе РФ действовал специальный состав преступления, связанный с договорными отношениями в сфере предпринимательской деятельности — ст. 159.4 УК РФ. Он предусматривал до пяти лет лишения свободы. А это именно тот период, который вменяют подсудимым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Согласно версии обвинения, действия подсудимых были направлены на неисполнение в 2012-2015 годах договорных обязательств по займам, — сказал адвокат. — По закону обвинение в таком случае обычно предъявляют по статье, которая была актуальна на момент совершения преступления.

Статья, которую вменили Якубовскому и его партнерам, относится к более поздней редакции УК и предусматривает наказание вдвое больше — до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей, отметил адвокат. К ней относят преступления, которые совершаются исключительно с прямым умыслом и относятся к разряду особо тяжких.

— Однако наличие умысла нужно доказать, — пояснил адвокат. — В силу требований уголовного закона одного лишь предположения следственного органа об этом недостаточно.

Согласно вмененной Якубовскому статье, умысел на хищение денег инвесторов должен был возникнуть еще до заключения договоров займа, уточнил партнер Адвокатского бюро ZKS Сергей Малюкин. На его взгляд, со стороны дело о пропавшем долге выглядит обычным гражданско-правовым спором хозяйствующих субъектов, но на практике такие дела все чаще становятся уголовными, отметил адвокат.

Суд по делу бывшего совладельца «Кофе хауз» и «Азбуки вкуса» Якубовского. 9 июля 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Излишнее» внимание

На первом заседании в Пресненском суде защитники подсудимых просили суд удалить из процесса адвокатов потерпевших, которые, по их данным, были допрошены по делу как свидетели. Но суд им в этом отказал. Тогда адвокаты заявили новое ходатайство — о передаче дела в Верховный суд для рассмотрения вопроса о дальнейшем рассмотрении дела в Санкт-Петербурге.

Аргументом для этого стало наличие в Москве большого количества точек «Азбуки вкуса» и «Кофе хауз», в связи с чем, по мнению Виктории Бурковской, пресса «излишне» внимательно относится к процессу и это может повлиять на решение суда. В то время как в Петербурге таких точек меньше, а значит и меньше влияния, считает она.

Адвокаты потерпевших выступили против этих мер и назвали ситуацию попыткой затягивания процесса. По их словам, у преступления, в котором обвиняют подсудимых, скоро истекают сроки давности, что может привести от ухода от ответственности.