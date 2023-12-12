Попал на десятку: в деле о хищении 21 млрд у «Сбера» поставлена точка

Присужденный судом ущерб в 21 млрд рублей основатель ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров вряд ли сможет выплатить «Сберу» , заявили «Известиям» эксперты по итогам громкого судебного процесса. Он слишком долго сидел в СИЗО и за это время утратил контроль над основным своим активом — Антипинским нефетеперерабатывающим заводом , финансовые споры вокруг которого и стали основанием для уголовного дела, пояснили они. 12 декабря Симоновский суд Москвы приговорил бизнесмена к 10 годам колонии строгого режима за хищение многомиллиардных кредитов Сбербанка . Его также признали виновным в скандальном нападении на модель Юлию Мильштейн, что повлияло на наказание, полагают адвокаты. Свою вину бизнесмен не признал.

Мошенничество, растрата и вред здоровью

Основатель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров ближайшие 10 лет проведет в колонии. Такое решение 12 декабря вынес Симоновский суд Москвы.

По версии обвинения, Дмитрий Мазуров в июне 2015 года добился заключения со Сбербанком договора об открытии кредитной линии для возглавляемого им Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) — крупнейшего в России частного НПЗ. При этом он утаил информацию о том, что у завода еще есть кредиты в других банках , полагает обвинение. Из полученных $100 млн и почти 12 млрд рублей завод смог вернуть банку только часть , следует из материалов дела. Остальные же средства кредитного учреждения, по версии следствия, Мазуров похитил .

Также его обвинили в том, что в 2013–2018 годах «совместно с неустановленными лицами» он растратил еще 1,7 млрд руб того же завода (мужчина был одним из активов «Нового потока»).

Суд обязал Дмитрия Мазурова возместить полностью убытки и «Сберу», и НПЗ. Так, банк должен получить 21 млрд рублей .

Процесс по громкому делу «Нового потока» начался в суде еще в августе 2021 года. Мазурова обвиняли сразу по трем уголовным статьям — мошенничестве в особо крупном размере, растрате и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — в деле есть и нападение на модель Юлию Мильштейн . Она просила суд о 9 млн рублей компенсации, но суд постановил выплатить ей лишь 500 тыс. По совокупности этих преступлений прокурор просил приговорить бизнесмена к 16,5 года , но приговор оказался существенно мягче.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Поводом для задержания в 2019 году стало заявление главы Сбербанка Германа Грефа. В нем говорилось о многочисленных фактах незаконных действий Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовченко . В документе утверждалось, что завод в их лице «ввел Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у Антипинского НПЗ крупных обязательств перед третьими лицами». Кроме того, Сбербанк перечислил факты заключения НПЗ договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками.

ПАО «Сбербанк» считает оглашенный по делу приговор объективным и законным , заявили в кредитной организации в ответ на запрос «Известий».

«При вынесении приговора судом в полном объеме и всесторонне были исследованы все имеющиеся по делу доказательства», — указали там.

Не признал себя виновным

Дмитрий Мазуров назвал уголовное дело фарсом .

–– Я не вел хозяйственной деятельности на заводе и не расписывался в получении этих кредитов . Обвинять меня в том, что я как-то завладел этими деньгами, смешно. Я не подписывал документы, я лишь ручался за эти кредиты, а не брал их , –– сказал бизнесмен в суде.

Вид на Антипинский нефтеперерабатывающий завод Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Он также добавил, что НПЗ строился 15 лет и, несмотря на все сложности, связанные с санкциями и ослаблением нацвалюты, в 2018 году был введен в эксплуатацию .

–– Стоимость предприятия –– $3 млрд, нами было выплачено Сбербанку более $900 млн, –– сказал подсудимый. — Когда Сбербанк говорит, что они потеряли большую сумму, никто не говорит о том, что нам был выдан кредит в долларах, который тогда стоил 30 рублей. Они потребовали уступить место в руководстве, что я и сделал: из семи директоров в руководстве оказались три сотрудника Сбербанка .

Адвокат Дмитрия Мазурова Тимур Хутов не согласен с приговором.

— Обжаловать будем, безусловно, не вижу оснований для такого решения, — сказал он «Известиям».

По его словам, в действиях его подзащитного не было умысла — большую часть многомиллиардного кредита он вернул .

Избрание меры пресечения Дмитрию Мазурову, 5 июля 2019 года Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

По словам Тимура Хутова, эпизод с нападением появился в деле не сразу, а лишь тогда, когда срок ареста по экономическим статьям уже истек . Бизнесмен не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, а Юлию Мильштейн, со слов защитника, он даже не знает.

Беспрецедентно суровый приговор

Глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи в разговоре с «Известиями» назвал приговор Дмитрию Мазурову беспрецедентно суровым . По его мнению, присужденный срок «никак не сочетается с экономическими преступлениями и со степенью общественной опасности, которые они несут» . За умышленное убийство иногда дают меньше, обратил внимание эксперт.

— Те, кто утверждал, что всё это уголовное преследование служит только одной цели — смене руководства и собственников предприятий, в каком-то смысле оказались правы, потому что это всё произошло . И это очень тревожный сигнал обществу. Крупный завод, который развивался и был лидером отрасли, превратился в стагнирующее предприятие . Это точно не пошло на пользу заводу и сотрудникам, — сказал Александр Хуруджи.

Вид на административное здание Антипинского нефтеперерабатывающего завода Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Он не верит в то, что присужденный судом ущерб будет выплачен «Сберу».

— Человек столько лет находится в СИЗО, откуда он возьмет 21 млрд? Это экономические иллюзии , — отметил правозащитник. — Я считаю, что Сбербанку и другим кредитным организациям выгодно делать всё возможное и невозможное, чтобы не сажать собственников, потому что в итоге денег в банк вернется больше .

Ситуации, связанные с невозвратом заемных денежных средств, достаточно распространены в предпринимательской среде , рассказал «Известиям» юрист АБ «Китсинг и партнеры» Андрей Ганусов. При определенных обстоятельствах они могут быть квалифицированы как уголовное преступление — хищение или незаконное получение кредита .

— В структуре абсолютно всех банков и кредитных организаций функционируют подразделения безопасности, в круг компетенций которых, входит в том числе и инициирование уголовного преследования в отношении виновных «клиентов», «должников», — пояснил юрист.

При этом он добавил, что невозвращение кредита в срок не всегда свидетельствует именно о хищении. Компания может утратить способность исполнить обязательства вследствие резкого снижения экономических показателей. Вполне возможно, это и произошло с Антипинским заводом , который 30 декабря 2019 года был признан банкротом.

Вид на территорию Антипинского нефтеперерабатывающего завода Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

— Если при получении кредитных средств заемщик сообщил банку объективные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, то обман как основной признак хищения попросту отсутствовал . В этом случае нельзя рассматривать деяние в качестве уголовно наказуемого, — сказал адвокат.