Ковер и самолет: за что бывшему топ-менеджеру «Ростеха» дали 8 лет колонии

Не только деньги, но и предметы роскоши — чемодан Louis Vuitton, персидский ковер — принимала в обмен на покровительство бывший топ-менеджер «Ростеха» Алла Лалетина. Сторона обвинения доказала эти факты в суде, который 27 ноября приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Согласно материалам дела, будучи директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации, обвиняемая получила подношения почти на 67 млн рублей от руководителя Новосибирского завода искусственного волокна. Дело о взятке не первое в карьере Лалетиной, ранее ее обвинили в особо крупном мошенничестве из-за трудоустройства «мертвых душ».

Особо тяжкий люкс

Хамовнический районный суд столицы 27 ноября приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину. В качестве дополнительного наказания ей назначили штраф в 133 млн рублей — двукратный размер полученных ею взяток. Для обеспечения погашения этого штрафа суд оставил под арестом средства на счетах Лалетиной, ее недвижимость и автомобили на общую сумму более 100 млн рублей.

Стороне обвинения в ходе процесса удалось доказать, что с февраля 2018 по апрель 2019 года бывший топ-менеджер госкорпорации получила подношения на общую сумму 66,8 млн рублей от гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустама Измайлова. Согласно обвинительному заключению, руководитель предприятия не только передал чиновнице деньги, но и возместил расходы на отдых в Турции в размере 3,1 млн рублей, оплатил покупку персидского ковра за 3 млн рублей, подарил топ-менеджеру чемодан Louis Vuitton и соковыжималку для ее матери.

Из материалов дела следует, что Лалетина требовала от Измайлова ежемесячно выплачивать ей по 6 млн рублей за общее покровительство. В частности, она обещала обеспечить финансирование программы модернизации НЗИВ.

Бывший директор НЗИВ Рустам Измайлов Фото: соцсети

В ходе прений сторон 16 ноября гособвинитель просил для обвиняемой 10 лет лишения свободы и штраф в трехкратном размере взятки.

Лалетина вину не признала. Ее адвокаты назвали претензии абсурдными и указали, что в деле «нет ни одного факта фиксации передачи денежных средств». Дело строилось на признательных показаниях Измайлова, которому оформили явку с повинной, и в результате его освободили от уголовной ответственности за дачу взятки.

Практика освобождения от наказания при явке с повинной по делам о взятках является стимулирующим фактором, направленным на выявление подобных коррупционных преступлений, пояснил «Известиям» адвокат Андрей Гривцов.

— Лицо, давшее взятку, может быть освобождено от уголовной ответственности при обращении в правоохранительные органы о факте взятки, — сказал он. — Эти нормы направлены на то, чтобы правоохранительные органы могли своевременно выявлять факты взяточничества.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Адвокат Александра Швецова, в свою очередь, считает, что сейчас существует тенденция на ужесточение уголовного преследования по преступлениям, связанным со взятками.

— Ранее такие дела возбуждались вследствие оперативно-разыскных мероприятий в отношении субъекта либо после обращения лица, у которого взятку вымогали. Сейчас же для этого порой достаточно одних лишь свидетельских показаний или прослушки , — рассказала эксперт.

Адвокат подчеркнула, что любое упоминание о возможном факте получения либо дачи взятки может стать основанием для возбуждения дела о покушении на это преступление.

Три года под арестом

Лалетину отправили под домашний арест еще в декабре 2020 года после предъявления другого обвинения — в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно ему, Лалетина и бывшие заместители гендиректора оборонного научно-производственного концерна «Техмаш» Людмила Животовская и Екатерина Тютюникова приняли на работу нескольких сотрудников, однако трудоустройство было фиктивным — зарплату отсутствующих сотрудников фигуранты дела использовали для собственных нужд.

Следственный изолятор № 6 на Шоссейной улице в Москве Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Лалетина отбывала домашний арест до мая 2021 года в частном доме в поселке Ландшафт недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Однако после предъявления обвинения по делу о взятке следствие вышло в суд с ходатайством об ее аресте, которое было удовлетворено. Сейчас бывший топ-менеджер находится в СИЗО № 6 — единственном следственном изоляторе для женщин в Москве.

Судья Диана Мищенко сообщила, что Лалетиной будет зачтен срок содержания под стражей с 25 мая 2021 года.

Дело Животовской и Тютюниковой о мошенничестве рассматривается с июня 2023 года Головинским судом в отдельном от Лалетиной производстве.

Чем чиновники берут взятки

Взятки в виде путевок не редкость в России. За последние несколько лет подобные обвинения предъявляли сразу нескольким чиновникам.

Например, в феврале 2020 года бывшая помощница вице-премьера Аркадия Дворковича стала фигуранткой уголовного дела за то, что ей дали взятку в виде путевок в Таиланд и Доминиканскую Республику. А в ноябре 2023 года экс-чиновницу красноярского Стройнадзора приговорили к семи годам за поездку за счет взяткодателя на остров Сардиния.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Среди незаконно полученных чиновниками и должностными лицами материальных благ встречаются и автомобили, и бытовая техника. Например, бывший петербургский депутат в августе 2022 года получил девять лет колонии за взятку автомобилем Audi Q7, а судья Арбитражного суда Алтайского края в апреле этого года был приговорен к 13 годам колонии — он принял «в дар» Toyota Land Cruiser. В том же месяце суд назначил штраф в 400 тыс. рублей полковнику Генштаба за попытку получить взятку стиральной машиной Bosch.