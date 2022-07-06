Жесткая посадка: топ-менеджеры «Аэрофлота» могут получить до 10 лет

Топ-менеджеры «Аэрофлота» Владимир Александров и Татьяна Давыдова, а также юристы Александр Сливко и Дина Кибец признаны виновными в хищении у авиакомпании 250 млн рублей. По версии следствия, с которой согласился суд, они заключили фиктивные договоры оказания услуг — интересы авиакомпании в судах представляли штатные юристы «Аэрофлота», а деньги за это переводились сторонней фирме. Гагаринский райсуд Москвы объявит наказание в четверг, 7 июля. Эксперты считают, что оно может быть максимальным — 10 лет заключения. Защита не согласна с приговором и планирует его обжаловать.

Переоцененные услуги

В среду, 6 июля, в Гагаринском районном суде Москвы состоялось финальное слушание по делу о хищении у авиакомпании «Аэрофлот» 250 млн рублей. Обвинение было предъявлено заместителю гендиректора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимиру Александрову, бывшему директору юридического департамента авиакомпании Татьяне Давыдовой и нанятым ими сотрудникам юридической фирмы «Ваш адвокатский партнер» Александру Сливко и Дине Кибец.

Подсудимые вошли в зал в хорошем настроении — улыбались и что-то активно обсуждали со своими адвокатами. Особенно выделилась Татьяна Давыдова. Она пришла на оглашение приговора в ярком платье и на высоких каблуках. С прессой, однако, обвиняемые разговаривать отказались.

После того, как судья Ольга Арбузова начала зачитывать приговор, улыбки с лиц фигурантов исчезли. Всех подсудимых признали виновными в мошенничестве путем обмана, злоупотреблением доверия. Гособвинитель запросил для фигурантов по девять лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.



По версии следствия, в 2016-2018 годах Владимир Александров, будучи заместителем гендиректора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота», заключил четыре контракта с юридической организацией «Ваш адвокатский партнер» на представление интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Сторона обвинения считает, что необходимость в заключении договоров отсутствовала, поскольку в судах интересы «Аэрофлота» представляли сотрудники юридического департамента авиакомпании, а не нанятые юристы.

Жесткая посадка Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров (слева), проходящий обвиняемым по делу о хищении 250 миллионов рублей, во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Стоимость услуг по четырем договорам в совокупности составила 250,6 млн рублей.

Дело возбудили на основе материалов ФСБ. Обвинитель настаивал, что бывший директор юридического департамента авиакомпании Татьяна Давыдова подписывала акты о выполненной работе, в которых указывались ложные сведения.

Адвокат Владимира Александрова Мария Корчагина не согласна с обвинением. В разговоре с «Известиями» она отметила, что в ходе прений все свидетели, даже со стороны обвинителя, подтвердили подлинность актов о приемке работе адвокатов. Прокуратура же настаивает, что сотрудники коллегии «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец были в сговоре с работниками «Аэрофлота» и завысили стоимость своих услуг.

— В ходе следствия было доказано, что цена за работу адвокатов соответствовала рыночному диапазону, — не согласилась Мария Корчагина. — А в некоторых случаях была даже ниже рыночной. В компании «Аэрофлот» были заключены договоры с другими адвокатскими конторами, где ставки были сопоставимы или выше.

Защитники Александра Сливко и Дины Кибец тоже отрицают их причастность к преступлению. Представитель Дины Кибец Илья Лебедев на прениях подчеркнул, что решить проблемы компании «Аэрофлот» штатные сотрудники не могли, так как у них отсутствовал статус адвоката. Именно поэтому организация якобы и воспользовалась услугами сторонней конторы.

Жесткая посадка Оглашение приговора заместителю гендиректора «Аэрофлота» Владимиру Александрову Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Суд в итоге встал на сторону обвинения. «Александров, Давыдова, Сливко и Кибец совершили мошенничество, каждый, путем обмана, злоупотреблением доверия», — зачитала приговор судья Ольга Арбузова.

Были признаны обоснованными доводы обвинения, согласно которым подсудимые завысили стоимость услуг, предоставленных «Аэрофлоту» юристами коллегии «Ваш адвокатский партнер», завысили объемы работ. Также суд счет доказанным нецелесообразность заключения договоров в связи с наличием у «Аэрофлота» своих юристов, и тот факт, что эти штатные юристы авиакомпании выполняли работы, которые, согласно заключенным договорам, должны были выполнять представители нанятой фирмы.

Железные доказательства

Статья, по которой обвиняются фигуранты дела — это хищение в особо крупном размере путем мошеннических действий, объяснил «Известиям» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Хотя максимальная санкции по этой статье составляет десять лет лишения свободы, суды часто смягчают наказание, которое просит прокуратура, отметил эксперт.

Он также указал на то, что обвиняемые не должны были находиться под стражей больше двух лет.

— В соответсвии со ст. 108-109 УПК, по таким делам не должна применятся мера пресечения в виде содержания под стражей, — подчеркнул Андрей Шугаев.

Жесткая посадка Оглашение приговора заместителю гендиректора «Аэрофлота» Владимиру Александрову Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В делах, связанных с предпринимательской деятельностью, следствие иногда не указывает квалификацию преступления. По факту, представители «Аэрофлота» и адвокаты должны были находиться под домашним арестом, считает юрист. На эти же нарушения со стороны следствия указывала защита на прениях.

С этим не согласен юрист Михаил Прядко. По его словам, в последние годы суды очень строго подходят к делам, которые касаются мошенничества. Причем в любых размерах.

— В деле «Аэрофлота» особо крупный размер. И по факту обвиняемым должны дать максимальное возможное наказание — 10 лет, — отметил он.

При оформлении правоохранительные органы могут совершить ошибки, например в документации. Но, стоит напомнить, что Владимир Александров раньше работал в СКР, а значит мог воспользоваться связями, чтобы избежать наказания, поэтому и было решено направить его в СИЗО, заключил эксперт.

Оглашение приговора будет окончено 7 июля — тогда подсудимые и узнают, какое им вынесут наказание.