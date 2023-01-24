Положили на крыло: дело о коррупции в S7 дошло до суда

Предварительные слушания по делу топ-менеджмента авиакомпании S7 прошли 23 января в Домодедовском городском суде. По версии следствия, заместитель гендиректора компании Борис Камышев, летный директор Мансур Бадраков и пилот-инструктор Михаил Гусев получили 1,85 млн рублей от кандидатов на место пилотов, которые хотели управлять лайнерами нового поколения Airbus A320neo. Вместе с представителями компании будут судить и мать одного из кандидатов, которая заплатила 350 тыс. рублей за прохождение ее сыном медкомиссии. Юристы прогнозируют фигурантам высокие сроки и штрафы, а эксперт по безопасности полетов предупредил, что формальный подход к отбору на должности пилотов может приводить к непоправимым последствиям.

Деньги за справку

В Домодедовском городском суде прошли предварительные слушания по делу о коррупции со стороны топ-менеджмента частной авиакомпании S7, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда. На скамье подсудимых оказались заместитель гендиректора Борис Камышев, летный директор Мансур Бадраков и ведущий пилот-инструктор Михаил Гусев. По версии следствия, трое фигурантов получили 1,85 млн руб. от двух неизвестных кандидатов на должности пилотов, желающих управлять лайнером нового поколения Airbus A320neo. Борт пополнил парк S7 Airlines 21 июля 2017 года.

По делу также проходит и Галина Карнаухова — мать одного из кандидатов на должность пилота. Согласно материалам дела, она перевела Мансуру Бадракову 350 тыс. руб. из общей суммы взятки. Деньги, якобы, должны были уйти должностным лицам Центральной врачебно-летной экспертной комиссии за положительное медицинское заключение. Однако средства до медиков не дошли — их присвоил сотрудник авиакомпании S7, полагает следствие.

В итоге Камышеву и Гусеву предъявлены обвинения в «коммерческом подкупе и посредничестве в нем» (ст. 204 УК РФ), Бадракову в дополнение к этому также вменяют «мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Галину Карнаухову обвинили в «покушении на преступление и даче взятки» (ст. 30 УК РФ и ст. 291 УК РФ).

Двое фигурантов — Мансур Бадраков и Михаил Гусев были задержаны в июне 2021 года в аэропорту Домодедово сотрудниками управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ. Авиакомпания сразу оказала полное содействие следствию. О Борисе Камышеве тогда речи не шло, тем не менее, он был снят с должности, как только началось расследование. А в июле 2022 года его заключили под домашний арест.

Мансур Бадраков также был снят с должности летного директора и отстранен от работы, с июня 2022 года находится под домашним арестом. Михаил Гусев уволен в 2021 году по собственному желанию.

Стадия предварительного слушания служит подготовкой к судебному заседанию, суд устанавливает, может ли он начать рассматривать дело в том виде, в котором оно поступило от прокурора, пояснил «Известиям» руководитель юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов.

— Предварительное слушание может проводиться в связи с ходатайством участников процесса об исключении доказательств по делу, о возвращении уголовного дела прокурору, о направлении дела по подсудности или о приостановлении, либо о прекращении уголовного преследования, — уточнил эксперт.

В авиакомпании S7 комментировать «Известиям» стартовавший процесс отказались, сославшись на то, что в деле фигурируют их бывшие, а не действующие сотрудники.

Риск катастрофы

Вместе с тем подобного рода случаи коррупции нередки в авиаотрасли, отметил Денис Хузиахметов. Наибольший резонанс получило аннулирование в 2018 году Росавиацией свидетельств 60 пилотов, прошедших обучение в одном из авиационных учебных центров. Причиной такой масштабной проверки послужило крушение Ан-148 в Подмосковье.

— Формальное обучение пилота за денежное вознаграждение приводят к непоправимым последствиям, отвечать за которые должны соответствующие центры в лице их преподавателей и руководства, замешанных в коррупционных схемах, — подчеркнул эксперт.

В период, когда уровень зарплат был достаточно высоким, как и конкуренция между соискателями, подобного рода случаи вполне могли происходить, и не только в раскрытых СК масштабах, пояснил «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

— Еще в советские времена трудоустройство «по блату» в гражданской авиации было явлением довольно распространенным, — отметил эксперт.

Желание топ-менеджмента S7 обеспечить незаконное получение медицинских заключений летному составу создавало риски авиационных катастроф. Поэтому суд может назначить им максимальные сроки, добавил управляющий партнер юридической группы «Атлант» Сергей Квашенинников.

В итоге по статье «Мошенничество» Мансуру Бадракову, с учетом использования служебного положения, может грозить до 10 лет лишения свободы, пояснил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— Особо крупным размером коммерческого подкупа считается сумма, которая превышает один миллион рублей, — сказал он «Известиям».

По совокупности преступлений Камышеву и Бадракову грозит вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом в пределах 130 млн рублей. Гусев может быть осужден на семь лет лишения свободы, Карнаухова — на девять лет колонии общего режима, уточнил Сергей Квашенинников.

Подарки за упрощение

Получить должность пилота в обход врачебно-летной экспертной комиссии в современных реалиях невозможно. Медицинский сертификат должен быть получен в любом случае, пояснил в беседе с «Известиями» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

— Иногда пилоты при помощи подарков или иных мелких взяток проходят врачей по ускоренной процедуре — их оценивают не так строго, но все же проверяют. Это делается только для ускорения прохождения проверки, но не вместо нее. Нельзя сказать, что такое происходит на регулярной основе — это скорее частные случаи, — добавил эксперт.

По его словам, система проверки пилотов для допуска к полетам в России крайне жесткая.

— Чтобы просто выписали заключение и допустили к полетам, такого быть не может. Пилотов отбирают, как космонавтов. Если имеются какие-то небольшие проблемы со здоровьем, то медкомиссию такой сотрудник будет проходить гораздо чаще — не раз в год, а, например, каждые три месяца, — сказал Александр Романов.

Кроме того, кандидат на должность командира или второго пилота проходят и сложные тесты. Например, уточнил эксперт, их выводят на экстремальные режимы проверки и дают запредельные нагрузки.

— Следствие, конечно, должно разобраться, каким образом они должны были получить должности пилотов. Если полностью в обход медицинской комиссии, то это вопиющий случай. Такое нужно сразу искоренять, — посетовал эксперт.

По его словам, вряд ли кандидатам на должности пилотов в S7 удалось бы просто «пропустить» такой пункт при приеме, как медицинская комиссия. Врачи не рискнули бы взять на себя ответственность и допустить непроверенного человека за штурвал самолета. Поскольку именно врачи в случае авиакатастрофы будут привлечены к уголовной отвественности и отвечать по всей строгости закона.