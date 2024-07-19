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Суд на два месяца арестовал замдиректора Фонда капитального ремонта Подмосковья

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Фото: ТАСС/Дмитрий Коротаев
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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о взятке. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Дымничу Мстиславу Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»).

Уточняется, что Дымнич курировал вопросы конкурентных процедур. По версии следствия, у него и других фигурантов дела возник преступный умысел на получение взятки в особо крупном размере за покровительство при исполнении и оплате договоров от организации, которая занимается капитальным ремонтом многоквартирных домов в Подмосковье.

Не всю Ивановскую: двух замов губернатора области отправили в СИЗО
Чиновникам вменяется превышение полномочий при заключении госконтрактов на 850 млн рублей

Ранее, 12 июля, в Иваново арестовали двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина по обвинению в превышении должностных полномочий. Тогда же в УФСБ по Ивановской области рассказали, что задержанные в этот день должностные лица правительства региона обеспечивали одной фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на более 850 млн рублей.

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