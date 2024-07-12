Двух зампредов ивановского правительства арестовали за превышение полномочий

Октябрьский районный суд Иваново арестовал двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Отмечается, что их арестовали на два месяца, до 7 сентября.

Ранее в этот день сообщалось о задержании заместителей. В отношении сотрудников правительства региона возбуждено уголовное дело по п. «г» и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В УФСБ по Ивановской области рассказали, что должностные лица обеспечивали одной фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 млн рублей.