Двух замгубернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
Двух заместителей губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Должностные лица, явно превышая свои полномочия, действуя из корыстной заинтересованности с нарушением законодательства, обеспечили указанной фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 млн рублей», — передает сообщение ведомства ТАСС.
В отношении сотрудников правительства региона возбуждено уголовное дело по п. «г» и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
В администрации области также добавили, что сотрудничают в расследовании со всеми профильными ведомствами.
«Любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться. Правительство Ивановской области в координации со всеми ведомствами проводит планомерную работу в этом направлении. Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.
Ранее в этот день стало известно о том, что в Забайкальском крае перед судом предстанет бывший начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по региону Александр Борисков по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. Уточнялось, что он присваивал премиальные выплаты своих подчиненных.
До этого, 10 июля, суд в Калининграде арестовал экс-ректора БФУ имени Канта Александра Федорова по делу о присвоении более 18 млн рублей, а проректора Елену Мялкину — за пособничество. По данным СК РФ, они организовали схему, через которую сотрудники вуза необоснованно получали премии, которые потом себе забирали обвиняемые.