В Забайкалье обвинили высокопоставленного экс-сотрудника УФСИН в мошенничестве

В Забайкальском крае перед судом предстанет бывший начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по региону Александр Борисков по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом 12 июля сообщили в краевом СУ СК РФ.

«По версии следствия, в 2017–2023 годах обвиняемый, занимая руководящую должность в УФСИН по Забайкальскому краю, превышая свои должностные полномочия, требовал от подчиненных сотрудников передавать ему часть денежных премий. <...> Обвиняемый использовал полученные незаконным способом деньги на свои цели», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что от действий 48-летнего Борискова пострадали 22 человека, которые, опасаясь негативных последствий, передавали ему премии. Так, по данным следователей, мужчина присвоил около 500 тыс. рублей. В то же время он вину не признает.

Ранее суд в Калининграде арестовал экс-ректора БФУ имени Канта Александра Федорова по делу о присвоении более 18 млн рублей, а проректора Елену Мялкину — за пособничество. По данным СК РФ, проректором Мялкиной оформлялись безосновательные служебные записки, а Федоровым — приказы, на основании которых сотрудникам выплачивались премии. Получившие доплаты работники, в свою очередь, передавали через Мялкину деньги Федорову, который использовал средства по своему усмотрению.