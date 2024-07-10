Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году
Авто
ГД приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие номеров
Здоровье
Врач рассказала, как спастись от смога из-за лесных пожаров
Мир
Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей пассажиров
Политика
Совфед одобрил закон о ежегодной выплате семьям с детьми
Мир
Meta частично ограничит возможность использования термина «сионист»
Общество
Росздравнадзор обжаловал решение о возобновлении работы клиники хирурга Хайдарова
Общество
Суд арестовал ректора БФУ Федорова по делу о присвоении 18 млн рублей
Происшествия
Пожар на площади 600 кв. м произошел в здании районного суда в Сочи
Мир
Большинство респондентов выразили недовольство работой эстонского правительства
Армия
ВС РФ уничтожили три пусковые установки ЗРК Improved HAWK в зоне спецоперации
Экономика
В ЦБ указали на необходимость изучения подходов к регулированию стейблкойнов
Армия
ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и 55 дронов за сутки
Экономика
В ЦБ заявили о проработке тестирования расчетов цифровым рублем с рядом стран
Армия
ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области
Мир
Bloomberg указало на рост внимания НАТО к Южной Корее из-за оружия страны
Происшествия
Гладков сообщил погибшем и семерых раненых при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Суд арестовал ректора БФУ Федорова по делу о присвоении 18 млн рублей

0
Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининградский областной суд 10 июля арестовал ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Федорова по делу о присвоении более 18 млн рублей.

«Суд заключил под стражу ректора БФУ им. И. Канта по делу о присвоении более 18 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда в Telegram-канале.

О задержании ректора вуза в БФУ сообщили «Известиям» накануне. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Миноборнауки РФ назначит врио ректора в ближайшее время.

Затем СК РФ заявил, что Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении 18 млн рублей. В ведомстве также отметили, что преступная схема была связана с денежными поощрениями работников вуза. Расследование продолжается.

«Антикоррупционная статистика отражает активность правоохранительных органов»
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов — о контроле за чиновниками и бизнесом, а также о сохранении исторической правды

В распоряжении «Известий» также появились кадры следственных мероприятий, прошедших в кабинете ректора. На них видно, как полиция выкладывает на стол пачки с пятитысячными купюрами. Источник издания также сообщал, что в ходе обысков было обнаружено почти 700 тыс. рублей наличными.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024