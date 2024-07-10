Суд арестовал ректора БФУ Федорова по делу о присвоении 18 млн рублей

Калининградский областной суд 10 июля арестовал ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Федорова по делу о присвоении более 18 млн рублей.

«Суд заключил под стражу ректора БФУ им. И. Канта по делу о присвоении более 18 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда в Telegram-канале.

О задержании ректора вуза в БФУ сообщили «Известиям» накануне. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Миноборнауки РФ назначит врио ректора в ближайшее время.

Затем СК РФ заявил, что Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении 18 млн рублей. В ведомстве также отметили, что преступная схема была связана с денежными поощрениями работников вуза. Расследование продолжается.

В распоряжении «Известий» также появились кадры следственных мероприятий, прошедших в кабинете ректора. На них видно, как полиция выкладывает на стол пачки с пятитысячными купюрами. Источник издания также сообщал, что в ходе обысков было обнаружено почти 700 тыс. рублей наличными.