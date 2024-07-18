Авиация коалиции США за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии
Авиация коалиции во главе с США за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом 17 июля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
В ходе брифинга он сообщил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 коалиции.
Как подчеркнул Игнасюк, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
Также Игнасюк отметил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке. По его словам, в течение суток в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок. Кроме того, в провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов по позициям сирийской армии в районе населенного пункта Нахшеба убит один военнослужащий САР.
Накануне, 16 июля, в ЦПВС сообщили, что авиация коалиции США парой истребителей F-15, двумя парами истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии.