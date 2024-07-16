Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии

За последние сутки было зафиксировано 14 нарушений воздушного пространства Сирии со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом 16 июля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, двумя парами истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — заявил он в ходе брифинга.

В ЦПВС также отметили, что в городе Тартус была проведена гуманитарная акция с участием членов гуманитарной группы российской межрегиональной общественной организации «Боевое братство» и депутатов Государственной Думы Российской Федерации из состава группы по связям с парламентами стран Ближнего Востока и Северной Африки.

После того, как был проведен товарищеский турнир по детскому футболу клубу «Хмеймим», школе «Дар-аль-Аман», а таже работникам сферы образования было передано 3 т продовольствия и спортивного инвентаря.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация — Ред.) в провинции Идлиб», — добавил Игнасюк.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии двумя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотником MQ-1C. Игнасюк отметил, что такими действиями американская коалиция продолжает создавать опасные ситуации и предпосылки авиационных инцидентов в небе Сирии, а также обостряет обстановку в сирийском воздушном пространстве.

Накануне, 14 июля, стало известно, что беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии. Столкновение было предотвращено благодаря профессионализму российского летчика, отметили в ЦПВС.