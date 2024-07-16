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Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии

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Фото: TASS/AP/Ohad Zwigenberg
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За последние сутки было зафиксировано 14 нарушений воздушного пространства Сирии со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом 16 июля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, двумя парами истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — заявил он в ходе брифинга.

В ЦПВС также отметили, что в городе Тартус была проведена гуманитарная акция с участием членов гуманитарной группы российской межрегиональной общественной организации «Боевое братство» и депутатов Государственной Думы Российской Федерации из состава группы по связям с парламентами стран Ближнего Востока и Северной Африки.

После того, как был проведен товарищеский турнир по детскому футболу клубу «Хмеймим», школе «Дар-аль-Аман», а таже работникам сферы образования было передано 3 т продовольствия и спортивного инвентаря.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация — Ред.) в провинции Идлиб», — добавил Игнасюк.

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Ранее, 15 июля, сообщалось, что авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии двумя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотником MQ-1C. Игнасюк отметил, что такими действиями американская коалиция продолжает создавать опасные ситуации и предпосылки авиационных инцидентов в небе Сирии, а также обостряет обстановку в сирийском воздушном пространстве.

Накануне, 14 июля, стало известно, что беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии. Столкновение было предотвращено благодаря профессионализму российского летчика, отметили в ЦПВС.

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