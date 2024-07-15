Авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки девять раз нарушила сирийское воздушное пространство двумя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотником MQ-1C. Об этом 15 июля на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — добавил он.

Игнасюк отметил, что такими действиями американская коалиция продолжает создавать опасные ситуации и предпосылки авиационных инцидентов в небе Сирии, а также обостряет обстановку в сирийском воздушном пространстве.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации спецслужбы зафиксировали четыре обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Идлиб.

Накануне, 14 июля, стало известно, что беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии. Столкновение было предотвращено благодаря профессионализму российского летчика, отметили в ЦПВС.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что авиация американской коалиции за сутки 10 раз нарушила сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt.