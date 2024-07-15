Американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper так называемой международной коалиции во главе с США опасно сблизился с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии. Об этом заявил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан первого ранга Олег Игнасюк в воскресенье, 14 июля.

«В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сообщил он.

Игнасюк подчеркнул, что столкновение было предотвращено благодаря профессионализму российского летчика.

Ранее, 12 июля, беспилотник MQ-9 Reaper коалиции опасно приблизился к истребителю Су-35 ВКС РФ в Сирии. В районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15 и Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и штурмовиков А-10 коалиции.

До этого, 4 июля, российский летчик предотвратил столкновение с истребителем Typhoon в Сирии. 3 июля с 09:44 до 09:51 над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии.