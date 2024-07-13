Американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к самолету ВКС РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper так называемой международной коалиции во главе с США опасно приблизился к истребителю Су-35 Военно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии. Об этом 12 июля заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что российский летчик своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Игнасюк также проинформировал, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15 и Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и штурмовиков А-10 коалиции.

Ранее, 4 июля, российский летчик предотвратил столкновение с истребителем Typhoon в Сирии. 3 июля с 09:44 до 09:51 над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии.