Авиация коалиции США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство САР

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки 10 раз нарушила сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt. Об этом 6 июля в ходе брифинга сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — добавил он.

Генерал-майор отметил, что такими действиями американская коалиция продолжает создавать опасные ситуации и предпосылки авиационных инцидентов в небе Сирии, а также обостряет обстановку в сирийском воздушном пространстве.

Кроме того, Попов сообщил, что за сутки спецслужбы зафиксировали пять обстрелов позиций правительственных войск Сирии в Идлибской зоне деэскалации со стороны террористических группировок.

«В результате минометного обстрела со стороны террористов из района Тедиль по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Аджель провинции Алеппо ранены два сирийских военнослужащих. В результате минометного обстрела со стороны террористов из района Сарджа по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб ранены два сирийских военнослужащих», — сказал он.

Накануне, 5 июля, в ЦПВС сообщили, что авиация американской коалиции 10 раз в течение суток нарушила сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф тремя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10. Кроме того, со стороны коалиции было зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

Ранее, 4 июля, стало известно, что в течение суток было зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции США.