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Источник сообщил о нахождении у задержанного ректора БФУ 700 тыс. рублей наличными
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Источник сообщил о нахождении у задержанного ректора БФУ 700 тыс. рублей наличными

Источник: при обысках у ректора БФУ Федорова нашли почти 700 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ходе обыска у ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта Александра Федорова было обнаружено почти 700 тыс. рублей наличными. Об этом 9 июля сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, Федоров вместе с заместительницей Еленой Мялкиной назначали сотрудникам образовательного учреждения премии за переработки, однако забирали их себе.

Ранее в этот день в БФУ сообщили «Известиям» о задержании ректора вуза. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Миноборнауки РФ назначит врио ректора в ближайшее время.

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Затем СК РФ заявил, что Федоров и Мялкина подозреваются в присвоении 18 млн рублей. В ведомстве также отметили, что преступная схема была связана с денежными поощрениями работников вуза. Расследование продолжается.

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