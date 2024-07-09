Источник сообщил о нахождении у задержанного ректора БФУ 700 тыс. рублей наличными

В ходе обыска у ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта Александра Федорова было обнаружено почти 700 тыс. рублей наличными. Об этом 9 июля сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, Федоров вместе с заместительницей Еленой Мялкиной назначали сотрудникам образовательного учреждения премии за переработки, однако забирали их себе.

Ранее в этот день в БФУ сообщили «Известиям» о задержании ректора вуза. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Миноборнауки РФ назначит врио ректора в ближайшее время.

Затем СК РФ заявил, что Федоров и Мялкина подозреваются в присвоении 18 млн рублей. В ведомстве также отметили, что преступная схема была связана с денежными поощрениями работников вуза. Расследование продолжается.