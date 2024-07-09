Ректора БФУ и его заместителя заподозрили в присвоении более 18 млн рублей
Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом 9 июля сообщили в СК РФ.
«С февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 млн рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
В ведомстве добавили, что в настоящее время расследование продолжается. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий.
Ранее в этот день в БФУ сообщили «Известиям» о задержании ректора вуза. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Миноборнауки РФ назначит врио ректора в ближайшее время.