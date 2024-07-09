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В БФУ сообщили о задержании ректора вуза Федорова

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта 9 июля сообщил о задержании ректора вуза Александра Федорова.

«Информацию о задержании ректора БФУ им. И. Канта А. А. Федорова подтверждаем», — сообщили в университете «Известиям».

В вузе заверили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На ходе приемной кампании инцидент не скажется.

«В ближайшее время Министерство науки и высшего образования РФ назначит временно исполняющего обязанности ректора БФУ им. И. Канта», — добавили в БФУ.

За комментариями по вопросу следственных действий в вузе попросили обращаться в правоохранительные органы.

Как уточняет «Газета.Ru», ректора БФУ задержали в Калининграде за взятку. Ее размер превысил 600 тыс. рублей.

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Ранее, 19 июня, Ленинский районный суд Воронежа отправил под домашний арест заведующего кафедрой экономики и управления организациями Воронежского государственного университета (ВГУ) Юрия Трещевского. Он является фигурантом уголовного дела по статье о даче взятки в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), которое было возбуждено в отношении ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.

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