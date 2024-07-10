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Суд в Калининграде арестовал проректора ФБУ за пособничество в растрате средств

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Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
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Ленинградский районный суд Калининграда арестовал второго подозреваемого по делу о присвоении средств Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта проректора Елену Мялкину. Об этом 10 июля сообщили в Telegram-канале суда.

«Ленинградский районный суд г. Калининграда избрал меру пресечения второй подозреваемой по делу о присвоении денежных средств БФУ им. И. Канта. <...> Постановлением Ленинградского районного суда г. Калининграда женщина заключена под стражу на срок 2 месяца — до 8 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Мялкина обвиняется в пособничестве хищению средств ректором вуза.

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Ранее в этот день суд арестовал на два месяца ректора БФУ им. И. Канта Александра Федорова по делу о присвоении более 18 млн рублей, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным СК РФ, проректором Мялкиной оформлялись безосновательные служебные записки, а Федоровым — приказы, на основании которых сотрудникам выплачивались премии. Получившие доплаты работники, в свою очередь, передавали через Мялкину деньги Федорову, который использовал средства по своему усмотрению.

О задержании ректора вуза в БФУ сообщили «Известиям» накануне. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Минобрнауки РФ назначит врио ректора в ближайшее время. Затем СК РФ заявил, что Федоров и его заместитель Мялкина подозреваются в присвоении 18 млн рублей.

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