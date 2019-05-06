В Грузии призвали «Бессмертный полк» не использовать символы СССР

Власти Грузии призвали организаторов акции «Бессмертный полк» не использовать символику СССР. Предупредительные письма соответствующего содержания разослала Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СГБ, организаторов «Бессмертного полка» призывают не использовать запрещенную законом советскую, коммунистическую и тоталитарную символику.

С 2011 года в стране действует закон «Хартия свободы», запрещающий использовать в стране коммунистическую и нацистскую символику.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.

6 мая акция «Бессмертный полк» прошла в третий раз в Токио. В ней участвовали около 200 россиян, проживающих в Японии, а также сотрудники посольства России. 5 мая шествие также состоялось в Вашингтоне и Нью-Йорке.