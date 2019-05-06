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В Грузии призвали «Бессмертный полк» не использовать символы СССР

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Фото: РИА Новости/Леван Авлабрели
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Власти Грузии призвали организаторов акции «Бессмертный полк» не использовать символику СССР. Предупредительные письма соответствующего содержания разослала Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе СГБ, организаторов «Бессмертного полка» призывают не использовать запрещенную законом советскую, коммунистическую и тоталитарную символику.

С 2011 года в стране действует закон «Хартия свободы», запрещающий использовать в стране коммунистическую и нацистскую символику.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.

6 мая акция «Бессмертный полк» прошла в третий раз в Токио. В ней участвовали около 200 россиян, проживающих в Японии, а также сотрудники посольства России. 5 мая шествие также состоялось в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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