Зеленский назвал 9 Мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 Мая люди должны благодарить своих родных за победу над нацизмом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский также отметил, что посетил могилу своего деда, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

«Сегодня — 9 мая. Это наш День благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом — и победил. Просто благодарности всем — за возможность родиться и жить», — написал он. Политик добавил, что война коснулась каждой украинской семьи, пишет «Газета.ру».

Кроме того, избранный президент добавил, что считает вклад украинцев в победу над нацизмом огромным. По его словам, никто не имеет права «приватизировать эту победу».

Между тем действующий украинский лидер Петр Порошенко 9 мая возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в Киеве. В церемонии также приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, члены кабмина и глава «новой» украинской церкви митрополит Епифаний, передает «РИА Новости».

До 2015 года на Украине 9 мая официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, однако в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов». Теперь в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.