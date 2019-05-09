Прямой эфир
Сюжет:

Шествие «Бессмертного полка в Москве». Видеотрансляция

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Традиционная акция «Бессмертный полк», посвященная участникам Великой Отечественной войны, проходит в Москве. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Сбор участников у станции метро «Динамо» стартовал в 14:00. Основная колонна начала шествие в 15:00. Маршрут проходит через Ленинградский проспект, 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую улицы до Красной площади.

Затем колонна разделится на две части. Одна обойдет справа храм Василия Блаженного и направится к Москворецкой набережной, а вторая — обойдет храм Василия Блаженного слева и выйдет на Большой Москворецкий мост.

Акция окончится около 19:00 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более миллиона украинцев примут участие в акции «Бессмертный полк»
Около миллиона человек поучаствуют в акции «Бессмертный полк» в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017