Шествие «Бессмертного полка в Москве». Видеотрансляция

Традиционная акция «Бессмертный полк», посвященная участникам Великой Отечественной войны, проходит в Москве. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Сбор участников у станции метро «Динамо» стартовал в 14:00. Основная колонна начала шествие в 15:00. Маршрут проходит через Ленинградский проспект, 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую улицы до Красной площади.

Затем колонна разделится на две части. Одна обойдет справа храм Василия Блаженного и направится к Москворецкой набережной, а вторая — обойдет храм Василия Блаженного слева и выйдет на Большой Москворецкий мост.

Акция окончится около 19:00 мск.