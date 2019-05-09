Вечная память: по Москве прошел «Бессмертный полк»

В Москве проходит очередная ежегодная акция «Бессмертный полк». Сотни тысяч людей вышли на улицы российской столицы с фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Колонна начала путь от станции метро «Динамо». Маршрут проходит через Ленинградский проспект, 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую улицы до Красной площади. Там она разделяется на две части: первая заканчивает путь на Москворецкой набережной, а вторая — на Большом Москворецком мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Акция «Бессмертный полк» впервые была проведена в 2012 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
К участникам акции уже традиционно присоединился президент России Владимир Путин. Он пронес в руках фото своего отца-фронтовика Владимира Путина. Глава государства ежегодно участвует в шествии начиная с 2015 года. Тогда «Бессмертный полк» прошел по Москве впервые
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
С каждым годом акция охватывает всё больше городов. Сначала она распространялась по населенным пунктам России, а сегодня ее уже можно назвать международной: в 2019-м шествия прошли примерно в 110 странах мира
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