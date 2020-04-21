Семейные истории: как узнать о прошлом больше, оставаясь дома
Если вы давно думали о том, чтобы узнать больше о прошлом своей семьи, первые шаги в этом направлении можно сделать как раз во время самоизоляции — особенно тем, кто в обычное время не мог собраться написать запрос в архив. Также, не выходя из дома, сейчас можно проконсультироваться с теми, кто занимается этим профессионально, и получить от них поддержку. Например, обратившись за советом в Музей истории ГУЛАГа или к представителям Поискового движения России, которые в апреле перешли на новый формат работы.
«Известия» поговорили с их представителями об самих проектах, а также о том, с чего можно начать людям, которые хотели бы узнать больше о репрессированных родственниках, найти захоронение солдата или увековечить его имя.
Онлайн-память
В Музее истории ГУЛАГа готовы помочь советом тем, кто ищет информацию о репрессированных членах своей семьи, а в Поисковом движении России — подсказать, как узнать больше о судьбе фронтовика.
Обе инициативы существовали и до этого, но, как и многое сегодня, были адаптированы под новые обстоятельства. С закрытием Музея истории ГУЛАГа для посетителей большую часть проектов там перевели в онлайн-режим, рассказал «Известиям» его директор Роман Романов. В распоряжении пользователей — самые разные опции, от бесплатного аудиогида на русском и английском языках до образовательных мероприятий и подкаста.
— Вся коллекция музея оцифрована, и на ее основе мы каждую неделю публикуем виртуальные выставки. Больше внимания уделяем социальным сетям — практически каждый день сотрудники музея и приглашенные гости проводят прямые эфиры, а на канале в YouTube мы продолжаем публиковать видеоинтервью со свидетелями эпохи и видео, снятые во время экспедиций Музея в места бывших лагерей, — отметил он, добавив, что для пользователей доступен бесплатный аудиогид на русском и английском языках и подкасты.
Фрагмент экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» в Музее истории ГУЛАГа в Москве
В числе онлайн-мероприятий — немало тех, которые посвящены памяти, изучению и сохранению семейной истории. Так, 16 апреля в обновленном онлайн-формате прошел регулярный семинар по поиску информации о репрессированных родственниках Центра документации музея — туда можно обратиться за советом и в индивидуальном порядке.
В Поисковом движении России «Известиям» почти одновременно рассказали о запуске проекта «Судьба солдата онлайн». Официально о нем объявили 15 апреля.
— Так как коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать все силы на помощи гражданам нашей страны в установлении судеб предков, принимавших участие в войне, — говорит руководитель Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.
В рамках проекта поисковики предлагают всем, кому требуется помощь или консультация в установлении судьбы родственников-фронтовиков, заполнить специальную заявку. Онлайн-форма доступна на сайте, а также в социальных сетях организации.
Фронтовики: как узнать больше или увековечить память
Сам проект «Судьба солдата» существует с 2017 года. За это время, говорят в «Поисковом движении России», там получили около 4 тыс. заявок. При этом поисковики и раньше готовы были помогать советом, но работа велась на уровне отдельных отрядов, рассказывает один из координаторов проекта, зампредседателя Вологодского поискового отряда и специалист по архивному поиску Юлия Щекотова. В какой-то момент эту деятельность решено было объединить в один проект, чтобы с обращениями можно было работать и централизованно.
Основная задача — дать людям общую информацию о том, с чего начинать поиск, подсказать, в каком направлении двигаться. Например, посоветовать ресурсы, к которым стоит обратиться на первых порах или рассказать, как использовать ту информацию, которая у них имеется. То есть не стоит ждать, что, заполнив форму, в ответ вы получите подробную справку о солдате. Вместо этого вы получите рекомендации о том, что делать в этом конкретном случае.
— Потому что многие до сих пор не знают, что есть сайты «Память народа», «Подвиг народа», «ОБД-Мемориал», где можно всю эту информацию получить. Некоторые не знают, как использовать ту информацию, которая у них есть. Например, в семье могло сохраниться письмо, которое пришло с фронта. Там есть номер полевой почты, и они не догадываются, что по этому номеру можно установить и номер части, — рассказывает Юлия Щехотихина.
Следующий этап — это помощь в организации работы непосредственно с архивами, а также с альтернативными или менее очевидными источниками информации. Потому что, несмотря на то что сейчас в специализированных базах данных можно найти большое количество информации, оцифровано до сих пор далеко не все. И если информации по какому-то из солдат в интернете нет или ее недостаточно, это не значит, что ее не существует в принципе, напоминают в Поисковом движении России.
Составить и направить запрос в архив можно уже сейчас, воспользовавшись онлайн-формами. Такая форма есть, например, у Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО), который считается основным источником информации по военнослужащим, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. На запросы в архивах всегда отвечают, но их приходит огромное количество, предупреждают поисковики. Тем, кто хотел бы завершить процесс быстрее или просто поддержать сотрудников архивов, которые выполняют работу по поиску данных, Юлия Щекотова рекомендует воспользоваться платной опцией (она обойдется в 1,5 тыс. рублей). Однако это не значит, что ту же информацию вы не сможете получить бесплатно.
Кроме того, связаться с поисковиками стоит, чтобы получить совет о том, к кому лучше обратиться с тем или иным вопросом в другом регионе — скажем, там, где человек погиб или призывался.
Что еще можно сделать — так это заняться поиском захоронений или позаботиться о том, чтобы память погибшего солдата была увековечена там, где он погиб или пропал. Сегодня нередко бывает так, что в семье удается сохранить эту информацию, вплоть до названия деревни, при этом родственники часто не знают, есть ли там вообще захоронение.
В большинстве «боевых» регионов на официальных сайтах сегодня есть специальные разделы с информацией о захоронениях, говорит Юлия Щекотова. Уточнить ее можно, зайдя на сайт администрации нужного района. Если же вы не уверены, что имя бойца вообще упомянуто на официальном захоронении, можно обратиться в соответствующий муниципалитет (по закону «Об увековечении памяти» ответственность за это несут именно они) с просьбой указать его имя на плите. К запросу достаточно будет приложить информацию с сайта «ОБД-Мемориал» или из архива, можно также сослаться на президентский указ, принятый в 2018 году — по нему, имена всех бойцов должны быть увековечены.
Судьба репрессированных
В четверг, 16 апреля, в Музее истории ГУЛАГа в новом онлайн-формате провели семинар «Поиск репрессированных родственников». Получить совет, поддержку или консультацию можно и в индивидуальном порядке, написав в Центр документации музея — он продолжает свою работу дистанционно.
Центр существует с 2018 года и одной из ключевых его задач является как раз консультирование тех, кто занимается поисками информации о членах своей семьи, когда-то пострадавших от репрессий, рассказала «Известиям» руководитель Центра и автор семинара Мария Лоцманова.
Сам семинар бесплатный. Обычно он проходит в музее раз в месяц, вечером в будни. Участвовать в нем могут все — как те, кто ничем подобным никогда не занимался и знает лишь, что в семье были репрессированные родственники, так и те, кто давно ведет самостоятельный поиск, но хотел бы получить какую-то дополнительную информацию, свежий взгляд, познакомиться с единомышленниками или просто поделиться своим опытом.
В рамках первой части Мария Лоцманова рассказывает об общей методологии поиска. Это может помочь определиться с необходимым направлением действий, хотя в действительности нюансов может быть так много, что по каждому конкретному случаю в музее призывают консультироваться индивидуально. Вторая часть как раз посвящена разбору практических вопросов или, в некоторых случаях, общению участников между собой. По такому же сценарию работа строилась и в онлайн-формате.
Как и в случае с поиском информации о солдатах, основную роль играет обращение в архивы, начать оформлять запросы в которые можно уже сейчас — и точно так же людям в процессе может потребоваться помощь или совет.
Центральным элементом в поиске будет служить следственное дело. При самом благоприятном сценарии его можно получить, зная, в каком архиве оно хранится (узнать это можно в базе данных «Открытый список», если там есть информация по нужному человеку) и написав в организацию соответствующий запрос. К нему желательно будет также приложить документ с подтверждением вашего родства с человеком, о котором идет речь. Если информации о месте нахождения дела нет или человек был спецпоселенцем (на них оформлялись административные дела, которые, в отличие от следственных, заводились не всегда), процесс может затянуться.
В зависимости от обстоятельств и конкретных условий, поиск может принимать самые разные направления, расширяться и длиться сколько угодно долго. Так, сама Мария первый запрос в архивы отправила в 2015 году. Тогда ее интересовала судьба прадеда. За это время она узнала, что он был репрессирован четыре раза, занялась также судьбы его жены, детей (они 20 лет провели в статусе спецпоселенцев), сестер и братьев. А не так давно узнала, что в Канаде в одном из семейных архивов могут находиться письма и фотографии, касающиеся истории ее семьи в этот период — и это, по ее словам, новый горизонт в работе.
Сейчас в Центре документации проводят онлайн-семинары и прямые эфиры, работают с обращениями людей (в 2019 году их поступило около тысячи), а также с архивными запросами, которые сотрудники Центра делают для самого музея. С некоторыми из тех, кто обращается за помощью, здесь поддерживают связь длительное время.
— Многих из тех, кто нам пишет, мы просим потом возвращаться с новостями. Например, чтобы мы могли посоветовать что-то еще, если у людей не получилось добиться результата, или, наоборот, чтобы люди поделились, если что-то удалось. В результате возникают какие-то долгосрочные отношения. Это хорошо, потому что во всей этой истории важна поддержка — сложно искать документы, сложно бодаться с архивами, поэтому людей хочется как-то поддержать, — говорит Мария Лоцманова.