Семейные истории: как узнать о прошлом больше, оставаясь дома

Если вы давно думали о том, чтобы узнать больше о прошлом своей семьи, первые шаги в этом направлении можно сделать как раз во время самоизоляции — особенно тем, кто в обычное время не мог собраться написать запрос в архив. Также, не выходя из дома, сейчас можно проконсультироваться с теми, кто занимается этим профессионально, и получить от них поддержку. Например, обратившись за советом в Музей истории ГУЛАГа или к представителям Поискового движения России, которые в апреле перешли на новый формат работы.

«Известия» поговорили с их представителями об самих проектах, а также о том, с чего можно начать людям, которые хотели бы узнать больше о репрессированных родственниках, найти захоронение солдата или увековечить его имя.

Онлайн-память

В Музее истории ГУЛАГа готовы помочь советом тем, кто ищет информацию о репрессированных членах своей семьи, а в Поисковом движении России — подсказать, как узнать больше о судьбе фронтовика.

Обе инициативы существовали и до этого, но, как и многое сегодня, были адаптированы под новые обстоятельства . С закрытием Музея истории ГУЛАГа для посетителей большую часть проектов там перевели в онлайн-режим, рассказал «Известиям» его директор Роман Романов. В распоряжении пользователей — самые разные опции, от бесплатного аудиогида на русском и английском языках до образовательных мероприятий и подкаста.

— Вся коллекция музея оцифрована, и на ее основе мы каждую неделю публикуем виртуальные выставки. Больше внимания уделяем социальным сетям — практически каждый день сотрудники музея и приглашенные гости проводят прямые эфиры, а на канале в YouTube мы продолжаем публиковать видеоинтервью со свидетелями эпохи и видео, снятые во время экспедиций Музея в места бывших лагерей, — отметил он, добавив, что для пользователей доступен бесплатный аудиогид на русском и английском языках и подкасты.

история Фрагмент экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» в Музее истории ГУЛАГа в Москве Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

В числе онлайн-мероприятий — немало тех, которые посвящены памяти, изучению и сохранению семейной истории. Так, 16 апреля в обновленном онлайн-формате прошел регулярный семинар по поиску информации о репрессированных родственниках Центра документации музея — туда можно обратиться за советом и в индивидуальном порядке.

В Поисковом движении России «Известиям» почти одновременно рассказали о запуске проекта «Судьба солдата онлайн». Официально о нем объявили 15 апреля.

— Так как коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать все силы на помощи гражданам нашей страны в установлении судеб предков, принимавших участие в войне, — говорит руководитель Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

В рамках проекта поисковики предлагают всем, кому требуется помощь или консультация в установлении судьбы родственников-фронтовиков, заполнить специальную заявку. Онлайн-форма доступна на сайте, а также в социальных сетях организации.

Фронтовики: как узнать больше или увековечить память

Сам проект «Судьба солдата» существует с 2017 года. За это время, говорят в «Поисковом движении России», там получили около 4 тыс. заявок. При этом поисковики и раньше готовы были помогать советом, но работа велась на уровне отдельных отрядов, рассказывает один из координаторов проекта, зампредседателя Вологодского поискового отряда и специалист по архивному поиску Юлия Щекотова. В какой-то момент эту деятельность решено было объединить в один проект, чтобы с обращениями можно было работать и централизованно.

Основная задача — дать людям общую информацию о том, с чего начинать поиск, подсказать, в каком направлении двигаться. Например, посоветовать ресурсы, к которым стоит обратиться на первых порах или рассказать, как использовать ту информацию, которая у них имеется . То есть не стоит ждать, что, заполнив форму, в ответ вы получите подробную справку о солдате. Вместо этого вы получите рекомендации о том, что делать в этом конкретном случае.

история Фото: Поисковое движение России

— Потому что многие до сих пор не знают, что есть сайты «Память народа», «Подвиг народа», «ОБД-Мемориал», где можно всю эту информацию получить. Некоторые не знают, как использовать ту информацию, которая у них есть. Например, в семье могло сохраниться письмо, которое пришло с фронта. Там есть номер полевой почты, и они не догадываются, что по этому номеру можно установить и номер части, — рассказывает Юлия Щехотихина.

Следующий этап — это помощь в организации работы непосредственно с архивами, а также с альтернативными или менее очевидными источниками информации . Потому что, несмотря на то что сейчас в специализированных базах данных можно найти большое количество информации, оцифровано до сих пор далеко не все. И если информации по какому-то из солдат в интернете нет или ее недостаточно, это не значит, что ее не существует в принципе, напоминают в Поисковом движении России.

Юлия Щекотова, «Поисковое движение России»: Еще один потенциально очень богатый источник информации — это как раз военкоматы. Там хранятся огромные массивы данных. При этом это как раз те данные, которые до сих пор не оцифрованы. Систематически эта работа не велась. В некоторых регионах сейчас этим начинают потихоньку заниматься. Например, мы в своем регионе, в Вологодской области, эти документы начали сканировать. Их можно посмотреть на сайте «Сохраняя память». Но даже если документы не были оцифрованы, в военкомат можно направить собственный запрос. Сейчас чаще всего ищут внуки или правнуки и многие говорят, что когда-то, после войны, такие запросы уже делали и ответа на них не получили. Но тогда была другая ситуация — тогда действительно могли не ответить или написать, что не имеют информации, а теперь, когда люди просят, военкоматы обычно отвечают. Опять же, так можно узнать номер воинской части, в которую он был направлен, чтобы дальше искать информацию по ней.

Составить и направить запрос в архив можно уже сейчас, воспользовавшись онлайн-формами. Такая форма есть, например, у Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО), который считается основным источником информации по военнослужащим, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. На запросы в архивах всегда отвечают, но их приходит огромное количество, предупреждают поисковики . Тем, кто хотел бы завершить процесс быстрее или просто поддержать сотрудников архивов, которые выполняют работу по поиску данных, Юлия Щекотова рекомендует воспользоваться платной опцией (она обойдется в 1,5 тыс. рублей). Однако это не значит, что ту же информацию вы не сможете получить бесплатно.

Кроме того, связаться с поисковиками стоит, чтобы получить совет о том, к кому лучше обратиться с тем или иным вопросом в другом регионе — скажем, там, где человек погиб или призывался.

история Фото: Поисковое движение России

Что еще можно сделать — так это заняться поиском захоронений или позаботиться о том, чтобы память погибшего солдата была увековечена там, где он погиб или пропал. Сегодня нередко бывает так, что в семье удается сохранить эту информацию, вплоть до названия деревни, при этом родственники часто не знают, есть ли там вообще захоронение.

В большинстве «боевых» регионов на официальных сайтах сегодня есть специальные разделы с информацией о захоронениях , говорит Юлия Щекотова. Уточнить ее можно, зайдя на сайт администрации нужного района. Если же вы не уверены, что имя бойца вообще упомянуто на официальном захоронении, можно обратиться в соответствующий муниципалитет (по закону «Об увековечении памяти» ответственность за это несут именно они) с просьбой указать его имя на плите. К запросу достаточно будет приложить информацию с сайта «ОБД-Мемориал» или из архива, можно также сослаться на президентский указ, принятый в 2018 году — по нему, имена всех бойцов должны быть увековечены.

Судьба репрессированных

В четверг, 16 апреля, в Музее истории ГУЛАГа в новом онлайн-формате провели семинар «Поиск репрессированных родственников». Получить совет, поддержку или консультацию можно и в индивидуальном порядке, написав в Центр документации музея — он продолжает свою работу дистанционно.

Центр существует с 2018 года и одной из ключевых его задач является как раз консультирование тех, кто занимается поисками информации о членах своей семьи, когда-то пострадавших от репрессий , рассказала «Известиям» руководитель Центра и автор семинара Мария Лоцманова.

Сам семинар бесплатный . Обычно он проходит в музее раз в месяц, вечером в будни. Участвовать в нем могут все — как те, кто ничем подобным никогда не занимался и знает лишь, что в семье были репрессированные родственники, так и те, кто давно ведет самостоятельный поиск, но хотел бы получить какую-то дополнительную информацию, свежий взгляд, познакомиться с единомышленниками или просто поделиться своим опытом.

история Фото: Государственный музей истории ГУЛАГа

В рамках первой части Мария Лоцманова рассказывает об общей методологии поиска. Это может помочь определиться с необходимым направлением действий, хотя в действительности нюансов может быть так много, что по каждому конкретному случаю в музее призывают консультироваться индивидуально. Вторая часть как раз посвящена разбору практических вопросов или, в некоторых случаях, общению участников между собой . По такому же сценарию работа строилась и в онлайн-формате.

Мария Лоцманова, руководитель Центра документации Музея истории ГУЛАГа: — Лично я предпочитаю очное общение, потому что оно дает больше каналов связи, зато, когда семинар проводится в онлайн-формате, есть возможность присоединиться у людей из регионов, нас многие об этом просили. Отклик есть, и он большой. Опять же, просто те, кто не мог или не успевал доехать, теперь тоже могут слушать и принимать участие. 16 апреля, например, был очень активный семинар.

Как и в случае с поиском информации о солдатах, основную роль играет обращение в архивы, начать оформлять запросы в которые можно уже сейчас — и точно так же людям в процессе может потребоваться помощь или совет.

Центральным элементом в поиске будет служить следственное дело. При самом благоприятном сценарии его можно получить, зная, в каком архиве оно хранится (узнать это можно в базе данных «Открытый список», если там есть информация по нужному человеку) и написав в организацию соответствующий запрос. К нему желательно будет также приложить документ с подтверждением вашего родства с человеком, о котором идет речь. Если информации о месте нахождения дела нет или человек был спецпоселенцем (на них оформлялись административные дела, которые, в отличие от следственных, заводились не всегда), процесс может затянуться.

В зависимости от обстоятельств и конкретных условий, поиск может принимать самые разные направления, расширяться и длиться сколько угодно долго. Так, сама Мария первый запрос в архивы отправила в 2015 году. Тогда ее интересовала судьба прадеда. За это время она узнала, что он был репрессирован четыре раза, занялась также судьбы его жены, детей (они 20 лет провели в статусе спецпоселенцев), сестер и братьев. А не так давно узнала, что в Канаде в одном из семейных архивов могут находиться письма и фотографии, касающиеся истории ее семьи в этот период — и это, по ее словам, новый горизонт в работе.

Сейчас в Центре документации проводят онлайн-семинары и прямые эфиры, работают с обращениями людей (в 2019 году их поступило около тысячи), а также с архивными запросами, которые сотрудники Центра делают для самого музея. С некоторыми из тех, кто обращается за помощью, здесь поддерживают связь длительное время.

— Многих из тех, кто нам пишет, мы просим потом возвращаться с новостями. Например, чтобы мы могли посоветовать что-то еще, если у людей не получилось добиться результата, или, наоборот, чтобы люди поделились, если что-то удалось. В результате возникают какие-то долгосрочные отношения. Это хорошо, потому что во всей этой истории важна поддержка — сложно искать документы, сложно бодаться с архивами, поэтому людей хочется как-то поддержать, — говорит Мария Лоцманова.