Более 50 тысяч фронтовиков в России получат телефоны с бесплатной связью

В России мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью получат порядка 52 тысяч фронтовиков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во вторник, 28 апреля.

При этом он уточнил, что звонки должны происходить только на территории России.

«В общей сложности такими телефонами по стране будут обеспечены порядка 52 тысяч человек. Они не только получат эти телефоны бесплатно, но и каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом», — сказал он в ходе заседания оргкомитета «Наша Победа».

В феврале сообщалось, что государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.

Эксперты подсчитали, что на устройства могут потратить до 50 млн рублей, а на услуги связи — до 80 млн рублей в год. Отмечается, что, несмотря на снижение продаж кнопочных телефонов, они по-прежнему востребованы. Сейчас доля таких устройств в общих продажах составляет 27%.