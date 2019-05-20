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Георгиевская ленточка вызвала раздор среди британских лейбористов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Представители одной из организаций лейбористов в Лондоне надели ленточку во время ежегодного собрания в честь тех, кто боролся против фашизма, что вызвало критику со стороны их коллег. Об этом написала The Times.

«Да что с вами такое, что вы надели путинистский символ?» — посыпались нападки соратников на лейбористов с георгиевскими ленточками.

Кроме того, их обвинили в сталинизме.

Автор материала считает, что лента приобрела такую репутацию после того, как ее "взяли на вооружение" в Донбассе, и Украина запретила ее ношение.

9 мая стало известно, что украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и возбудила пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики.

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