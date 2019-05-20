В Латвии предложили запретить георгиевские ленты

Партия «Все — Латвии» предложила ввести законодательный запрет использовать георгиевские ленты на собраниях, шествиях, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях. Об этом сообщил генеральный секретарь партии Райвис Зелтис.

По его словам, представители партии подали в сейм предусматривающие этот запрет поправки к двум законам, сообщает «РИА Новости». Речь идет о законе о собраниях, шествиях и пикетах и законе о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.

Зелтис добавил, что георгиевская лента — объединяющий «распознавательный знак» для живущих в «российском пропагандистском пространстве» и желающих расширения России до границ СССР.

Ранее 20 мая представители одной из организаций лейбористов в Лондоне надели ленточку во время ежегодного собрания в честь тех, кто боролся против фашизма, что вызвало критику со стороны их коллег.

9 мая стало известно, что украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и возбудила пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики.