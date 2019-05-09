На Украине возбудили уголовные дела из-за георгиевских ленточек

Украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и возбудила пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает пресс-служба МВД страны.

«По состоянию на 14:00 (совпадает с мск) полиция зарегистрировала пять уголовных производств», — говорится в сообщении ведомства.

Дела были возбуждены в связи с использованием запрещенной символики по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее 9 мая стало известно, что киевская полиция задержала организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом «Бессмертного полка», Елену Бережную. Задержание было связано с наличием у общественницы георгиевской ленты.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Согласно ему, за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики наступает уголовная ответственность. В июне 2017 года в стране вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент.