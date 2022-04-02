Эвакуированная из роддома в Мариуполе опровергла авиаудар по зданию

Жительница Мариуполя Марианна Вышемирская, ставшая героиней популярной фотографии, снятой рядом с городским роддомом, опровергла авиаудар по зданию. Видеозапись интервью появилась в Сети в субботу, 2 апреля.

«Не было (авианалета. — Ред.), никто не слышал вообще, даже те, кто находился на улице», — сказала она.

Девушка также рассказала, что во время эвакуации была против того, чтобы ее фотографировали. За ней следовал военный в каске с камерой в руках и игнорировал просьбы ее и украинских военных. Позже ее муж выяснил, что этим человеком был репортер Associated Press.

«Я стояла рассматривала территорию, а потом я поворачиваюсь — смотрю, стоит военный в каске. У него что-то в руках, я поняла, что он меня снимает. Я попросила, чтобы он меня не снимал, потому что мне сейчас не до этого. Он мне сказал «хорошо» и отошел. Но когда мы выходили, на первом этаже стоял тот же репортер, он начал меня снимать. Ребята начали говорить ему не снимать, он начал игнорировать, а потом ушел», — рассказала Вышемирская.

После бомбежки роддома девушка дала журналистам этого же агентства интервью, где рассказала о том, что не слышала звуков авиаудара, однако оно так и не было опубликовано.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 10 марта назвал заявление о якобы нанесенном российскими силами авиаударе по роддому Мариуполя полностью срежиссированной провокацией.

Как уточнил 10 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, здание больницы превратилось в базу радикальной нацгруппировки «Азов». По его словам, на заседании Совета Безопасности ООН делегацией были предъявлены факты о том, что этот родильный дом давно захвачен радикалами, а рожениц и персонал оттуда выгнали.

Украинский депутат Илья Кива подчеркнул, что история с налетом на роддом в Мариуполе является очередной постановкой.

8 марта военные Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали корреспонденту «Известий» Семену Еремину, как украинские националисты из «Азова» используют мирных жителей в качестве живого щита в Мариуполе. По словам военных, снайперы занимают седьмые этажи жилых домов для того, чтобы вести атаку, а жители живут ниже и используются как живой щит.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».