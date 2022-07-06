Вьетнам и не снилось: Ханой назвал Москву одним из приоритетов во внешней политике

Сергей Лавров продолжает большое азиатское турне . Из Монголии министр направился во Вьетнам. Для Ханоя Москва остается одним из главных внешнеполитических приоритетов, заявил на встрече с российским коллегой глава МИД азиатской страны Буй Тхань Шон . Сергей Лавров же напомнил о «совместной борьбе за справедливость» и заявил, что нынешняя международная обстановка вновь требует «объединения всех здравомыслящих людей». Товарооборот двух стран в 2021 году достиг $7 млрд и явно продолжит расти — особенно учитывая, что Россия активно ищет замену западным компаниям, покинувшим российский рынок.

Дядюшка Хо и советский герб

«Дорогие российские товарищи» — с таких слов начал двустороннюю встречу глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон.

Кортеж российского министра встречали серпом и молотом : улицу перед вьетнамским внешнеполитическим ведомством украсили кумачовыми гербами СССР и Вьетнама. Свой визит Сергей Лавров начал с возложения цветов к памятнику павшим героям и мемориалу Хо Ши Мина.

В следующем году, как напоминает сайт МИД Вьетнама, исполнится 100 лет с первого визита Хо Ши Мина в СССР. В 1923 году будущий «дядюшка Хо» — тогда молодой революционер, скрывавшийся под именем Нюэн Ай-Как, — дал интервью журналу «Огонек». Причем беседовал с будущим лидером революции Осип Мандельштам, который отметил про Хо Ши Мина: «Он с отвращением произносит слово «цивилизация»: он объехал почти весь колониальный мир, был в северной и центральной Африке и достаточно насмотрелся». В том же интервью Хо Ши Мин обвиняет французских колонизаторов в том, что те «отравляют его народ».

Фигура революционера по-прежнему имеет большое значение во Вьетнаме: буквально на соседней со зданием МИД улице на торговом центре висит огромный баннер с «дядюшкой Хо», обнимающим ребенка. А через квартал — памятник Ленину.

Вдруг сердечный Сергей Лавров (второй слева) на церемонии возложения венков к мемориалу Павшим героям Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

— Вьетнам всегда помнит с благодарностью об огромной помощи и поддержке, которую российский народ оказывал Вьетнаму в нашей войне за освобождение , — продолжил министр Буй Тхань Шон.

Он отметил, что визит Сергея Лаврова «имеет большое значение для Вьетнама и свидетельствует о высоком уровне политического доверия и об очень высоком уровне партнерства между нашими странами» .

30 января 1950-го Советский Союз одним из первых признал Вьетнам и оказывал ему военную и финансовую помощь в годы Вьетнамской войны.

В 2001-м сотрудничество Москвы и Ханоя вышло на уровень стратегического, а в 2012 году — всеобъемлющего стратегического партнерства. Столь высокого уровня отношений у Вьетнама нет, например, с США, хотя они считаются первым торговым партнером азиатской республики с товарооборотом в $92,2 млрд — против $7 млрд российско-вьетнамского оборота.

— Хотел бы вас заверить, что развитие отношений с Россией — один из главных приоритетов нашей внешней политики , — подчеркнул вьетнамский министр.

Это заявление прозвучало как сигнал, что Ханой не будет вводить антироссийские санкции. Хотя косвенно на двустороннем сотрудничестве они всё же сказались: местные компании не могут проводить трансакции с российскими банками, а вьетнамские авиакомпании в марте перестали летать в Россию.

Вьетнам и не снилось Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время российско-вьетнамских переговоров Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров, продолжая заданный коллегой тон, заявил, что отношения Москвы и Ханоя «опираются на совместную историю, совместную борьбу за справедливость».

— Сейчас международная обстановка развивается таким образом, что вновь требуется объединение и усиление всех здравомыслящих людей , […] чтобы отстаивать принципы международного права, принципы устава ООН, прежде всего принцип суверенного равенства государств и невмешательства в их дела, — подчеркнул глава МИД РФ.

Нейтральный Вьетнам

Позднее на пресс-конференции российский министр уточнил, что обсудил с вьетнамским коллегой «текущую ситуацию, которая образовалась как следствие западной политики по созданию угрозы РФ на украинской почве» . По его словам, «страны Запада должны осознать свою ответственность за гибель мирного населения в Донбассе».

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что на Украине «по состоянию на 3 июля зафиксировано более 10 тыс. смертей или ранений среди гражданского населения. Это количество включает в себя 335 погибших детей. Большинство гражданских лиц погибли в результате применения оружия взрывного действия в населенных пунктах».

Сергей Лавров на пресс-конференции поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу. Это стало ответом на то, что Ханой официально не присоединился к санкциям Запада против России .

Вьетнам и не снилось Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон у Книги почетных гостей во время встречи в здании МИД Вьетнама Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

17 марта Буй Тхань Шон заявил, что Вьетнам «как традиционный друг России и Украины призывает их проявлять сдержанность и активизировать диалоговые усилия для поиска долгосрочного решения текущего конфликта».

Во время мартовского голосования на Генассамблее ООН по резолюции с осуждением действий РФ на Украине, Вьетнам — как и Монголия — был среди 35 воздержавшихся стран.

Экономика вопреки

Россия реализует на территории Вьетнама 151 инвестиционный проект с общим уставным капиталом более $950 млн .

В январе 2022 года в Москве на Российской энергетической неделе гостем был премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. Он, в частности, заявил тогда, что «крупные энергетические проекты [двух стран] несут на себе отпечаток глубокой дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Россией». Среди таких проектов — гидроэлектростанция Хоабинь, теплоэнергостанция Уонг Би и проект первой вьетнамской АЭС, реализуемый «Росатомом» .

На полях ПМЭФ 17 июня вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что обсуждал с вьетнамской делегацией на форуме «перспективные проекты по сотрудничеству», среди которых ключевые — это «Зарубежнефть», «Газпром нефть», «Газпром» .

— Также обсудили новые проекты по разработке газовых месторождений во Вьетнаме. Плюс мы поговорили о поставках во Вьетнам нефти и нефтепродуктов. Всё хорошо, позитивно, будем работать совместно, — уточнил Александр Новак.

Вьетнам и не снилось Сергей Лавров и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи в Канцелярии правительства Вьетнама Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В мае 2021 года «Роснефть» заявила о выходе из вьетнамских проектов в Южно-Китайском море, где она участвовала в совместном проекте по добыче газа. Также «Роснефть» была участником проекта морского трубопровода для транспортировки газа и конденсата с шельфа. Оформление этих активов на себя взяла «Зарубежнефть», которая с лета 2021 года формирует во Вьетнаме и Индонезии газовый кластер.

В апреле стало известно, что «Зарубежнефть» в 2022 году планирует расширить свое присутствие во Вьетнаме и приобрести долю корейской KNOC в перспективном газовом блоке 11-2 .

Сергей Лавров уточнил, что вьетнамские и российские компании продолжают сотрудничество, несмотря на «нелегитимные односторонние санкции США, ЕС и их союзников в азиатском регионе» .

Как писал в начале марта бывший торгпред Вьетнама в РФ Нгуен Тьи Там, некоторые российские компании столкнулись с проблемами в этой стране. Во многом из-за отключения от SWIFT, невозможности банковских переводов и опасений сотрудничать с некоторыми российскими фирмами, включенными в санкционные списки.

Под санкции попал и туризм — с марта 2022 года вьетнамские авиакомпании приостановили рейсы в Россию . Национальный перевозчик Vietnam Airlines объяснил это тем, что «авиакомпании необходимо уточнить процедуры, требования и правила, касающиеся страхования транспортных средств и выполнения полетов в Россию».

Перевозчики РФ также пока не летают в азиатскую республику . Перед пандемией российский турпоток ежегодно превышал 600 тыс. человек. Как уточнил портал Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас добраться до Вьетнама россияне могут только на стыковочных рейсах через аэропорты Ближнего Востока авиакомпаниями Qatar Airways и Emirates. Стоимость билета на одного человека в одну сторону — от 80 тыс. рублей.

Вьетнам и не снилось Сергей Лавров и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Однако прямые рейсы в ближайшее время могут возобновить, причем полетят сами вьетнамцы. Портал TourDom сообщил, что VietJet Air запросила разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и Новосибирском, Владивостоком и Красноярском .

Объяснить санкционные трудности можно тем, что для Ханоя важно сохранить баланс между США и Россией, учитывая что Штаты — крупнейший торговый партнер Вьетнама .

Влияние США сильно и на уровне номенклатуры. Нынешний глава МИД республики Буй Тхань Шон — выпускник Колумбийского университета США. Его предшественник Фам Бинь Мин — также выпускник американского вуза, в свое время окончил Тафтский университет, он возглавлял МИД страны с 2011 по 2021 год.

Последний глава МИДа, учившийся в соцлагере и говорящий на русском, — Фам Гиа Кхем, получивший докторскую степень по металлургии в Чехословакии в 1975 году.

Зато выпускники российских вузов формируют деловую элиту Вьетнама . Первый и единственный миллиардер республики Фам Нят Выонг — выпускник Московского геологоразведочного института. Его компания Vingroup входит в пятерку самых дорогих, торгуемых на вьетнамской бирже, ее стоимость превышает $14 млрд — это почти 2% ВВП Вьетнама.

Эльнар Байназаров, Ханой