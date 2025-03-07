Навязчивое присутствие: Западный Иерусалим нашел причину задержаться в Сирии

На саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященном ситуации в секторе Газа, участники раскритиковали действия Израиля в Сирии. Встреча на высшем уровне совпала с бомбардировками израильской армией сирийской территории. Западный Иерусалим уничтожал объекты, связанные с бывшим президентом Башаром Асадом. Израиль подчеркнул, что обеспокоен безопасностью друзского населения в Сирии, ради защиты которого готов применить силу. Подробности — в материале «Известий».

Ответ Трампу

На саммите ЛАГ в Каире обсудили план восстановления Газы, предложенный Египтом. Проект предусматривает создание временных гуманитарных зон для жителей, чтобы они могли оставаться в секторе во время реконструкции. Управлять Газой в переходный период должна временная администрация, которая заменит ХАМАС. План поддержали арабские страны, но США и Израиль выступили против.

Американцы настаивают на своем видении восстановления Газы без участия ХАМАС, а Израиль считает египетский план устаревшим.

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«Заявление, выпущенное на чрезвычайном саммите Лиги арабских государств, не отражает реалий, которые сформировались после 7 октября 2023 года. Заявление продолжает опираться на Палестинскую администрацию и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Обе организации неоднократно демонстрировали коррупцию, поддержку терроризма и неспособность решить эту проблему», — отреагировал МИД Израиля.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, в свою очередь, заявил The Times of Israel, что арабский план не учитывает тот факт, «что сейчас Газа непригодна для проживания, и палестинцы не могут жить на территории с обломками и неразорвавшимися боеприпасами». При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп «приветствует вклад арабских партнеров» в решение проблемы.

Американский лидер предлагал свою инициативу — выселить местных жителей в третьи страны и расчистить прибрежный анклав под строительство курортной инфраструктуры. План восстановления Газы, подготовленный Каиром, стал де-факто ответом на предложение американского лидера.

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Пока необходим более надежный «режим тишины» между Израилем и ХАМАС. Без него план восстановления невозможен. Тем временем в секторе Газа сохраняется напряженность: боевые действия могут возобновиться, если Израиль и ХАМАС не договорятся о продлении перемирия.

Для полного восстановления Газы потребуется около $53 млрд, но пока собрано только $20 млрд, которые готовы предоставить страны Персидского залива и арабские государства. Вопрос о том, кто будет финансировать проект, остается открытым. Также неясно, как быть с вооруженным крылом ХАМАС, которое США и Израиль требуют полностью ликвидировать. Пока что американские власти будут поддерживать позицию Израиля и, видимо, блокировать другие инициативы.

В гостях у соседа

Помимо восстановления сектора Газа, страны ЛАГ уделили большое внимание присутствию Израиля в Сирии.

В итоговой декларации саммита Лиги арабских государств действия Западного Иерусалима назвали нарушением международного права и призвали мировое сообщество «остановить агрессию».

На встрече присутствовал сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, который впервые получил приглашение на саммит. Он заявил, что Израиль игнорирует соглашение 1974 года о буферной зоне между странами, и призвал арабские государства объединиться против действий Израиля, которые, по его словам, «сеют хаос на Ближнем Востоке».

Сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа Фото: TASS/ABACA/DIA Images

Одновременно с этим Израиль провел операцию на юге Сирии, уничтожив старые военные объекты, которые использовались проиранскими военизированными группами. Однако это не единственная цель Израиля в регионе.

Тель-Авив взял под защиту друзское население в районе Джераманы, недалеко от Дамаска, после стычки между местными силами самообороны и силовиками переходного правительства. Хотя конфликт в Джерамане сейчас утих, жители опасаются, что вмешательство Израиля может создать новые проблемы.

Некоторые друзские лидеры считают, что израильские силы просто ищут повод для вмешательства в сирийские дела. При этом внутри друзской общины нет единства: часть поддерживает Израиль, а часть остается лояльной Сирии. Ситуация осложняется тем, что друзы пытаются договориться с переходным правительством в Дамаске, чтобы сохранить автономию, но при этом избежать открытого конфликта.

Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков отметил, что Израилю не нужны причины для того, чтобы оставаться в Сирии.

— Израиль исходит из двух вещей. Первая — это позиция силы. Если он ее может применить и сформировать некие реалии на земле, он это делает. И, в общем-то, мы это наглядно видим как в самой Сирии, так и в той же Газе, в Ливане, — пояснил политолог.

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Второе обстоятельство, по словам эксперта, заключается в том, что Израиль пользуется теми реалиями, которые складываются без его участия.

— А реалии таковы. Сирия и при Башаре Асаде была достаточно ослаблена многолетним конфликтом, а уж после того, как произошел силовой захват власти в Дамаске, вообще говорить о какой-то способности Сирии себя защищать не приходится. Мы видим, что Израиль этим пользуется и формирует реалии под себя, чтобы сохранять свое присутствие на сирийской территории, — уверен востоковед.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в разговоре с «Известиями» отметил, что в то время, когда в Каире проходил саммит ЛАГ, израильские ВВС бомбили сирийскую территорию.

— На Ближнем Востоке всё работает в рамках двусторонних, а не многосторонних соглашений. ЛАГ просто собралась, обсудила, приняла какое-то решение, но оно не обязательно к реализации, для этого нет никаких возможностей, — пояснил политолог.

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Эксперт указал на то, что ЛАГ была создана в марте 1945 года.

— С 1949-го палестино-израильский конфликт остается неурегулированным, Лига практически ничего не сделала для его разрешения. Сирийский кризис тянется с 2011 года, Лига и здесь ничего не смогла предпринять. Единственное, на что она способна, — это исключать из своего состава неудобных членов, — напомнил специалист.

Что касается Израиля, то он, по словам Крылова, нашел себе прекрасную возможность легитимизировать свое присутствие в Сирии. Это еще и вопрос стратегической близости, поскольку друзы проживают на территориях, которые территориально близки к Израилю и к контролируемым им Голанским высотам, считает востоковед.

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Речь идет о трех сирийских провинциях: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Как следствие, по словам аналитика, контроль за этими землями — это уже вопрос стратегической национальной безопасности Израиля.

— При этом перенос линии столкновения на эти три провинции позволяет Израилю фактически сдвинуть линию фронта от себя, от своих границ на территорию противника, — рассказал Крылов.

Собеседник «Известий» добавил, что если ХТШ ( признана в России террористической организацией и запрещена) договорится с друзами, то это будет демилитаризованная зона. По его мнению, если стороны не придут к решению, то у Израиля достаточно военного потенциала. Он подчеркнул, что в таком случае речь идет об экспорте конфликтных зон за пределы национальных границ государства.

— Самое главное — не иметь ограничений: ни правовых, ни моральных, ни военных, для того, чтобы использовать весь арсенал, который необходим для обеспечения своей национальной безопасности, в том числе с применением силовых мер в отношении всех, кто попытается угрожать этой самой безопасности на сирийской территории, — считает политолог.