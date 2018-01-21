Захватившие отель в Кабуле боевики ликвидированы

Афганские силовики освободили всех заложников в отеле Intercontinental Hotel в Кабуле. Боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

«Операция завершена, все нападавшие ликвидированы. Освобождены 126 постояльцев и сотрудников отеля, в том числе 41 иностранный гражданин», — приводит агентство France Presse заявление пресс-службы МВД Афганистана.

Напомним, в воскресенье, 20 января, террористы ворвались в здание отеля и открыли стрельбу по постояльцам. Боевики забаррикадировались на верхних этажах отеля и взяли в заложники постояльцев и сотрудников. В результате происшествия погибли не менее 10 человек.