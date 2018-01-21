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Ответственность за атаку на отель в Кабуле взяла группировка «Талибан»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rahmat Alizadah
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Ответственность за нападение на отель в Кабуле взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ), сообщили местные СМИ.

В ходе подавления нападения были задержаны три боевика, заявил представитель МВД Афганистана. После этого заявления СМИ сообщили, что нападение пока не подавлено, а внутри здания находятся еще двое боевиков, сообщает «РИА Новости».

Телеканал ToloNews сообщил, что ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан».

Напомним, 20 января террористы захватили здание отеля в Кабуле. Боевики открыли огонь, убили 10 человек и забаррикадировались на верхнем этаже.

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