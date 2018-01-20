Десять человек погибли при атаке боевиков на отель в Кабуле

Не менее десяти человек погибли при атаке боевиков на Intercontinental Hotel, располагающийся в столице Афганистана Кабуле. Число жертв может значительно возрасти.

По предварительным данным, террористы ворвались в здание отеля и открыли стрельбу по постояльцам. Очевидцы рассказали, что в отеле прогремели два взрыва, передает «Интерфакс».

В МВД Афганистана подтвердили данную информацию, отметив, что боевики забаррикадировались на верхних этажах отеля и взяли в заложники несколько человек.

В настоящий момент силовики проводят антитеррористическую операцию, в здании слышна стрельба.