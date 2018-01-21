Девять граждан Украины погибли при теракте в Кабуле

В числе жертв нападения террористов на отель в столице Афганистана девять граждан Украины. Об этом сообщила полиция Кабула.

По данным правоохранителей, в результате атаки на отель Intercontinental также погибли четверо граждан Афганистана и по одному гражданину Германии и Греции.

Национальность остальных жертв теракта устанавливается, передает BBC.

Как писал портал iz.ru, в воскресенье, 20 января, террористы ворвались в здание отеля и открыли стрельбу по постояльцам.

В результате теракта, по данным СМИ, погибли 43 человека.