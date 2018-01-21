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Девять граждан Украины погибли при теракте в Кабуле

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rahmat Alizadah
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В числе жертв нападения террористов на отель в столице Афганистана девять граждан Украины. Об этом сообщила полиция Кабула. 

По данным правоохранителей, в результате атаки на отель Intercontinental также погибли четверо граждан Афганистана и по одному гражданину Германии и Греции. 

Национальность остальных жертв теракта устанавливается, передает BBC

Как писал портал iz.ru, в воскресенье, 20 января, террористы ворвались в здание отеля и открыли стрельбу по постояльцам.

В результате теракта, по данным СМИ, погибли 43 человека

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