Климкин не исключил роста числа жертв среди украинцев при теракте в Кабуле

Жертвами нападения на отель в столице Афганистана Кабуле стали 14 иностранцев, в том числе один гражданин Украины. Глава украинского МИДа Павел Климкин не исключил, что жертв среди украинцев может быть больше.

«Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. (Приношу) искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властями на местах», — написал министр в Twitter.

Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

Как писал портал iz.ru, в субботу, 20 января, группа боевиков напала на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ).

В результате нападения погибли 43 человека, в том числе 14 иностранцев. Террористы были ликвидированы афганскими силовиками.