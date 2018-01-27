Не менее 40 человек погибли при взрыве в Кабуле

Афганский телеканал «1ТВ» сообщает о гибели не менее 40 человек при взрыве, прогремевшем в субботу, 27 января, в центре Кабула. Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Заминированный автомобиль взорвался рядом с бывшим зданием МВД республики Афганистан на площади Садарат. По новым данным, пострадали при взрыве 140 человек, не менее 40 погибли, передает ТАСС.

20 января боевики совершили нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле, террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по постояльцам, погибли 43 человека.