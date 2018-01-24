Власти Афганистана сообщили о двух погибших при атаке на офис правозащитников

Атака на офис международной организации Save the Children в Джелалабаде унесла жизни двух человек.

Информацию об этом распространил официальный представитель губернатора афганской провинции Нангархар.

Сам инцидент произошел в среду, 24 января, когда после взрыва смертника у ворот здания в него ворвались боевики в военной форме, сообщает «РИА Новости».

Общее количество пострадавших достигло 12 человек.

На данный момент террористы продолжают отстреливаться от сил правопорядка.

Напомним, что 20 января группа вооруженных боевиков напала на Intercontinental Hotel, располагающийся в столице Афганистана Кабуле, погибли 43 человека.

Террористы действовали по тому же сценарию со взрывом. Атака длилась почти 18 часов. Все нападавшие были ликвидированы в ходе спецоперации. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение «Талибан», в атаке участвовали пять боевиков группировки.