Афганские боевики напали на отделение организации Save the Children

Боевики совершили нападение на здание международной организации «Save the Children» в афганском городе Джелалабаде. По данным ТАСС, об этом сообщают местные телеканалы со ссылкой на представителя провинции Нангархар.

Известно, что рядом со зданием организации прогремел взрыв. Уточняется, что местные правоохранительные органы вступили в столкновение с боевиками.

В воскресенье, 20 января, террористы ворвались в здание отеля в Кабуле и открыли стрельбу по постояльцам. В результате теракта, по данным СМИ, погибли 43 человека.