До 50 человек увеличилось число пострадавших при взрыве в Кабуле

Число пострадавших при взрыве в столице Афганистана городе Кабуле увеличилось до 50 человек. Заминированный автомобиль взорвался на площади Садарат около бывшего здания МВД республики утром в субботу.

ТАСС сообщает, что информацию об увеличении жертв распространил минздрав страны.

20 января на гостиницу Intercontinental в Кабуле было совершено нападение. Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по постояльцам, погибли 43 человека. Изначально появилась информация, что в их числе были девять граждан Украины.