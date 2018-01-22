Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле украинцев

Украинский президент Петр Порошенко выразил соболезнования семьям соотечественников, чьи близкие погибли в результате атаки террористов на отель в Кабуле. Слова поддержки глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

«В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших…», — говорится в сообщении.

Порошенко заверил, что украинские власти окажут необходимую помощь семьям погибших. Он также отметил, что МИД Украины направил в Кабул украинского консула из Душанбе для выяснения подробностей трагедии.

Соболезнования погибшим также выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщал портал iz.ru, 20 января группа боевиков напала на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ). В результате нападения боевиков погибли 43 человека, в том числе 14 иностранцев. Террористы были ликвидированы афганскими силовиками.