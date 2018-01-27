Тиллерсон охарактеризовал теракт в Кабуле как «ужасный и бессмысленный»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон охарактеризовал совершенный в субботу теракт в Кабуле как «ужасный и бессмысленный».

Об этом он заявил в субботу, 27 января.

«США осуждают ужасный теракт в Кабуле», — цитирует Тиллерсона ТАСС.

Возмущение Тиллерсона вызвало также использование для теракта машины скорой помощи, что, по его мнению, показывает пренебрежение боевиков «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка), которые взяли на себя ответственность за теракт, к своему народу.

Террорист-смертник взорвал машину 27 января неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности. Погибли как минимум 95 человек.

Как писал портал iz.ru, 20 января террористы ворвались в здание отеля и открыли стрельбу по постояльцам. В результате теракта, по данным СМИ, погибли 43 человека. Изначально сообщалось, что в числе жертв нападения террористов на отель в столице Афганистана — девять граждан Украины.