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Twitter нашел 50 тыс. вмешивавшихся в выборы США «российских ботов»

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Фото: Global Look Press
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Twitter заявил, что в общей сложности выявил 50,3 тыс. аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований (IRA). В сообщении сервиса говорится, что «автоматизированные аккаунты», которые публиковали контент о президентских выборах в США, якобы связаны с Россией. Все они были заблокированы.

«Мы выявили 13,5 тыс. дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50,3 тыс. аккаунтов… Мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов», — говорится в блоге Twitter.

Отмечается, что компания разослала электронные письма с уведомлениями 677,8 тыс. американцев, которые подписаны на подобные аккаунты.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что тезис о «российском вмешательстве» используется политическими неудачниками, как только что-то выходит за рамки сценария, написанного в Вашингтоне или Брюсселе.

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