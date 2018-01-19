Россию исключили из дела о перевороте в Черногории

Россия больше не фигурирует в деле о черногорском перевороте 2016 года. В ходе судебного разбирательства перестали упоминаться и российские государственные деятели, в частности глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Об этом «Известиям» рассказал один из главных обвиняемых — лидер «Демократического фронта», объединяющего главные оппозиционные силы страны, Милан Кнежевич.

«По всей видимости, прокурор осознал, что в привязке к России это инсценированное дело до конца не довести, — сказал политик. — Если продолжать выискивать российский след, процесс может затянуться. Тем более что прокуратура до сих пор не представила никаких весомых доказательств».

Политик добавил, что главная цель Подгорицы — завершить процесс до начала президентских выборов в стране, которые намечены на март 2018 года, «чтобы полностью дискредитировать оппозицию в глазах черногорцев».

Обвинения касаются подготовки госпереворота и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года. В деле фигурируют 13 человек, в том числе двое граждан России.

Подробнее — в материале «Известий»:

Россию исключили из черногорского госпереворота