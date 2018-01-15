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Косачев раскритиковал заявляющих о «российском вмешательстве» политиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Тезис о «российском вмешательстве» используется политическими неудачниками, как только что-то выходит за рамки сценария, написанного в Вашингтоне или в Брюсселе. Такое мнение в понедельник выразил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Напомним, ранее экс-глава чешской национальной Академии наук Иржи Драгош, вышедший во второй тур выборов президента Чехии, заявил об опасениях из-за возможного вмешательства России в ход выборов.

«Крайне непорядочный ход, не имеющий при этом под собой никаких оснований. От дальнейших комментариев применительно к этой конкретной и предвыборной ситуации воздержусь — понимаю, что любые из них могут быть сейчас использованы в качестве еще одного подтверждения «теории вмешательства», — отметил Косачев в комментарии «РИА Новости». 

По его словам, тезис о «российском факторе» звучит на Западе, как только что-то происходит не по сценарию Вашингтона или Брюсселя. «И использует этот тезис своего рода «лига неудачников», списывающих все свои неудачи на Россию», — заключил он.

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