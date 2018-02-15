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В ЦИК рассказали о правилах предоставления эфирного времени кандидатам

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Секретарь Центризбиркома (ЦИК) Майя Гришина заявила, то у отдельных кандидатов на пост президента России нет оснований требовать предоставления им эфирного времени на главном канале страны.

Таким образом, она прокомментировала жалобу партии «Яблоко», которая потребовала от ЦИК выделить их кандидату Григорию Явлинскому, а также его оппонентам, время на «Первом канале» после показа нескольких серий фильма Оливера Стоуна «Путин».

«Мы удивлены таким подходом партии, как будто не считается то, что мы высказываем, не читаются наши документы. В данной ситуации, конечно, никакого права у политической партии и кандидата на получение какого-то дополнительного эфира нет», — отметила Гришина, выступая перед журналистами.

Она добавила, что Центризбирком не будет обращаться к телеканалу из-за жалобы «Яблока».

Как сообщал портал iz.ru, «Первый канал» ранее отложил показ четвертой серии документального фильма Оливера Стоуна, который посвящен действующему президенту России, кандидату на выборах 2018 года Владимиру Путину.

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