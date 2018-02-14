ЦИК ответила на жалобу Собчак по поводу регистрации Путина кандидатом

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев прокомментировал подачу кандидатом на президентским выборах 2018 года Ксенией Собчак жалобы на регистрацию в качестве участника выборов действующего главы государства Владимира Путина.

Он заявил, что законодательных препятствий для участия Путина в президентской гонке нет, и выразил удивление в связи с направленной Собчак, по ее словам, жалобой в Верховный суд РФ.

«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет», — приводит «Интерфакс» слова Булаева.

Как сообщал портал iz.ru, 8 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2018 года. На пост главы государства претендуют, помимо Путина и Собчак, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru.